В честь 120-летия Русского музея вход будет бесплатным

19 марта Русскому музею исполнился 120 лет. В честь этой даты вход для посетителей будет бесплатным.

Помимо этого петербуржцы могут бесплатно сходить в Михайловский дворец, Михайловский замок, Мраморный и Строгановский с 10.00 до 18.00, получив билет в кассе. На всех площадках будет звучать живая музыка в исполнении студентов Санкт-Петербургской государственной консерватории. А в 12.00 в Михайловском дворце начнется концерт симфонического оркестра под управлением Фабио Мастранджело.

Первым 120-ти пришедшим в Михайловский дворец обещают сюрпризы. Кроме того, в парадном вестибюле здания будет работать выставка детского творчества «С днем рождения, музей!». Во всех филиалах в течение дня проведут исторические викторины, победителей обещают не оставить без подарков.

Напомним, Русский музей начал работу 19 марта 1898 года, он основан по решению императора Александра III. Сегодня коллекция заведения насчитывает около 400 тысяч экспонатов и охватывает периоды с Х по ХХI век.

По материалам "Фонтанки"