Художник Monok открывает свою первую персональную выставку «Дуализм бытия»

В галерее «Мастер» 27 января откроется первая персональная выставка художника Monok. Ее куратор Елена Королькова рассказала нам о концепции экспозиции под названием «Дуализм бытия».

Концепция экспозиции – это такая метамодернистская игра разума, популярная в современном мире искусства, создающая нереальную реальность. Современный мир искусства удивителен в своей многогранности – нет рамок, ограничений, единственно возможных интерпретаций и трактовок. Каждый имеет право на свою вселенную, свою реальность и свою игру. Эпоха постмодернизма подарила нам богатство культурных кодов, читать которые – особый навык, радующий беспрерывным потоком цитат и парафраз, сдобренных изрядной долей иронии. Эпоха метамодернизма дала возможность иронию нивелировать и попытаться ощутить хрупкий баланс между невозможностью найти смысл бытия и абсурдностью этого поиска. Новый романтизм и возрождение архаики, равновесие между ретроспективизмом и футуризмом, поиски новых горизонтов, смыслов, идей – вот безграничность границ миров Monok, предложенных вниманию культурно-инкриминированной публике.

Путешествуя по двухмерному выдуманному художником миру, вдруг натыкаешься на препятствие в виде как будто знакомого и обдуманного образа, ощущая себя ловцом смыслов, будоражащих отголоски сознания. Вот пингвины идут на литургию - что может быть естественней, абсурдней, наполнено смыслом и абсолютно его лишенным. Или апостол Павел с учениками обсуждает вопросы вселенского масштаба. А апостол ли это? Где его привычные атрибуты, где соответствие литературному и визуальному контексту? Что эти существа, похожие на инопланетную расу Создателей из вселенной Ханса Руди Гигера и Ридли Скота, делают на картине, имеющей отношение к христианской культуре. И кто дал право проводить параллель между персонажами поп-культуры и религиозного эпоса. Эпоха метамодернизма, открывшая ящик Пандоры или закрывшая его.

«…Художники могут пуститься в искания истины. Вся информация являет почву для знания, будь то эмпирического или афористического, независимо от её правдоценности. Мы должны принять научно-поэтический синтез и информированную наивность магического реализма. Ошибка порождает смысл…» - цитата из Манифеста метамодерниста развязывает руки в первую очередь художнику, затем зрителю и, безусловно, арт-критику.

Арт-критик, с развязанными или нет руками, обратит внимание зрителя на один настойчиво пробивающийся мотив в работах Monok. Мотив круга, водоворота, кружений. Круг - символ завершенности, равенства, бесконечности, круговорота Бытия, постоянства, динамизма. Это и добро, совершенство, Бог, Космос, Вселенная. Наиболее универсальная форма из всех известных, идеальная и характеризующая устойчивость мировосприятия.

Круг, сфера, шар на холстах художника перемещаются, вовлекая зрителя в танец-хоровод, вызывая к жизни воспоминания, эмоции, мысли, предлагая ему выстраивать множественность интерпретаций. По сути, используя современную арт-терминологию, мы становимся свидетелями возвращения демиурга – создающего несуществующую реальность, двойственную, дуалистичную, философичную. Задающую один извечный вопрос о смысле бытия. Оставим зрителю распознавать цитаты, вспоминать имена и видеть зашифрованные послания, отправимся на встречу с новой вселенной, названной Monok, рождающуюся из осколков прошлого, космической пыли классического и космогонии европейской цивилизации. Поданной, как и полагается по правилам игры, с сопровождением визуальных маркеров.

Текст: Елена Королькова