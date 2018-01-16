Почему нужно идти на выставку искусства Нижегородского края в Русский музей?

А знаете ли вы что в Русском музее находится одна из самых крупных коллекций народного искусства Нижегородского края? Она разместилась в четырех просторных залах корпуса Бенуа – и это более полутысячи редких экспонатов. Ведь весь цимус – в маленьких историях вещиц, раскрывающих интереснейший культурный пласт, о котором так мало сказано простым, ненаучным языком.

Сейчас Нижний Новгород ассоциируется с масштабными Alfa Future People и Ночью искусств. Но задумывался ли кто-нибудь, чем изначально так славился регион близ первопрестольной и почему когда-то считался чуть ли не самом передовым центром актуальных тенденций? Дело не только в именитых горожанах. А их – легион: от нацгерой Кузьмы Минина и пролетарского писателя Максима Горького до актера Евгения Евстигнеева и топ-модели Натальи Водяновой. Именно здесь вырос самый яркий маркетинг в ХVII-ХIХ веков, которому могли бы позавидовать близлежащие губернии. А самой главной героиней его всегда была ярмарка (сам термин не устарел – обозначения так «торговых поинтов» по-прежнему в тренде).