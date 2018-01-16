Почему нужно идти на выставку искусства Нижегородского края в Русский музей?
До конца марта в Русском музее проходит экспозиция золотого шитья, старообрядческих костюмов, гигантских резных фронтонов и керамики из Нижегородского края. Почему она заняла весь корпус Бенуа, самое престижное выставочное пространство в основном здании, и ее непременно нужно увидеть, доступно объясняет искусствовед и сотрудник музея Евгения Сероусова.
А знаете ли вы что в Русском музее находится одна из самых крупных коллекций народного искусства Нижегородского края? Она разместилась в четырех просторных залах корпуса Бенуа – и это более полутысячи редких экспонатов. Ведь весь цимус – в маленьких историях вещиц, раскрывающих интереснейший культурный пласт, о котором так мало сказано простым, ненаучным языком.
Сейчас Нижний Новгород ассоциируется с масштабными Alfa Future People и Ночью искусств. Но задумывался ли кто-нибудь, чем изначально так славился регион близ первопрестольной и почему когда-то считался чуть ли не самом передовым центром актуальных тенденций? Дело не только в именитых горожанах. А их – легион: от нацгерой Кузьмы Минина и пролетарского писателя Максима Горького до актера Евгения Евстигнеева и топ-модели Натальи Водяновой. Именно здесь вырос самый яркий маркетинг в ХVII-ХIХ веков, которому могли бы позавидовать близлежащие губернии. А самой главной героиней его всегда была ярмарка (сам термин не устарел – обозначения так «торговых поинтов» по-прежнему в тренде).
В Русском музее экспонируются промыслы, возникшие недалеко от Макарьевской ярмарки, некогда популярного торгового центра. Это и предметы с хохломской и городецкой росписью, глиняные и деревянные игрушки Пуреха, Федосеева, Меринова, Полховского, Майдана и Жбанникова; миниатюрные металлические изделия Павлова на Оке; семеновские деревянные ложки (выработка которых достигла к 1912 году 200 миллионов штук в год!); балахнинское кружево; городецкое и арзамасское золотное шитье; инкрустированные жемчугом и перламутром головные уборы; вязаная обувь; старообрядческий, купеческий и крестьянский женские костюмы.
В коллекциях и наших дизанйеров, и домов Нины Риччи и Ив Сен Лорана можно легко найти вдохновленные схожими образами модели a la russe . Стиль существует в мировой моде как нечто экзотическое, но все же в нем отражается интерес к русской культуре. И возник оно давно. Достаточно вспомнить Всемирную выставку «Только новое, только простое и удобное» в Париже в 1925 году, где Россия завоевывает высшую награду – «Гран-при» за национальную самобытность в сочетании с модным направлением или триумфальный показ мод Вячеслава Зайцева «Тысячелетие Крещения Руси» в Нью-Йорке и Париже в 1987 году и современные показы Ульяны Сергеенко, вобравшие всю суть русского фольклора.
Ценнейшая часть нижегородского собрания Русского музея – коллекция праздничной женской одежды. Предназначенные для женщин разных сословий, прежде всего из купеческих и зажиточных крестьянских семей, костюмы из дорогих фабричных тканей богато украшены золотным шитьем. Головные уборы отделаны жемчугом, перламутром, цветными стеклами. В узорах парчи, шитых золотом передников, душегрей, рукавов рубах и головных уборов, на миниатюрных и больших платках соединялись блистающие гроздья винограда, перевитые бантами и лентами стебли букетов. Таковы представленные на выставке, уникальные по своей яркости и обилию богатых золотных вставок, комплексы праздничного женского костюма из села Чернуха.Они гармонируют с легкими узорами расположенных в том же зале образцов балахнинского кружева. Искусство кружевниц представлено в развитии: от тонкого края ХIX века до роскошной шелковой косынки современной мастерицы Муравьевой. Особое внимания заслуживает коллекция красочной вязаной обуви, производившейся в Арзамасе. Вариативность декоративного оформления и приемов технологического исполнения, а также чистота их отделки гарантировали огромный рынок сбыта.
Выставка «Народное искусство Нижегородского края» в Корпусе Бенуа до 26 марта
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