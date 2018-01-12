10 выставок-блокбастеров Петербурга до конца 2018 года
Скульптуры Сальвадора Дали, ретроспективы Петрова-Водкина (с «Купанием красного коня») и Ильи Кабакова, а также фотографии Патрика Демаршелье – ради этих экспозиций стоит приехать в Петербург. И заранее занять очередь в музеях.
«Азбука лунного света»
Борис Гребенщиков – это не только про «Аквариум». В Эрарте покажут картины маслом на холсте и рисунки, созданные музыкантом за последние годы. А на премьере вернисажа 25 января, за день до официального открытия, он выступит с небольшим концертом.
Эрарта, с 26 января по 19 февраля
Выставка молодых художников из России и Японии «Преодоление»
У проекта будет два варианта. Один покажут в петербургском «Манеже», второй – весной в московском. Как обычно у ЦВЗ ставка сделана не только на работы (а будет более 120 картин и инсталляций), но и на дизайн экспозиции. Например, чтобы попасть на нее, надо пройти масштабные деревянные буквы – парафраз работы японской художницы Кайоко Ватанабэ, которая разработала систему соединенных без гвоздей деревянных литер.
ЦВЗ «Манеж», с 7 февраля по 10 марта
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Рокотов "Портрет Екатерины II"
«Екатерина Великая в стране и мире»
Русский музей продолжает серию байопиков: в масштабном оммаже Екатерине II — портреты императрицы кисти Торелли и Мейса и более 500 артефактов, отражающих время ее правления в искусстве.
Михайловский замок, с 15 февраля по 28 мая
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Аркадий Ипполитов в съемке для "Собака.ru"
«Urbi et Orbi. Рим барочный и Рим античный»
Сделав ватиканскую экспозицию в Третьяковке, научный сотрудник и куратор Эрмитажа Аркадий Ипполитов вернулся с трудоемкой выставкой из более 400 гравюр с видами Рима (с XV по XVIII век) из коллекции самого музея и архитектора Максима Атаянца. Она должна была начаться в конце февраля, но ее перенесли на неопределенный пока срок.
Манеж Малого Эрмитажа, дата уточняется
Лю Болин «Художник-невидимка»
В числе поклонников затеянной китайским художником игры в прятки — граффитист JR, певец Джон Бон Джови (обложка альбома What About Now — дело рук Лю) и ООН (заказавшая Болину работу «Глобальные цели», в которой тот растворяется во флагах 193 стран).
Эрарта, с 17 февраля по 20 мая
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Портрет Анны Ахматовой
Кузьма Петров-Водкин
Ретроспектива приурочена к 140-летию художника: от полных эротического магнетизма, ссоривших Бенуа и Репина ранних картин через «Купание красного коня» к модернистскому переосмыслению иконописи и портретам Ленина и Ахматовой.
Корпус Бенуа, весна
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"Человек, который улетел в космос из своей комнаты"
Илья и Эмилия Кабаковы «В будущее возьмут не всех»
В прошлом году отдел современного искусства Эрмитажа и его глава Дмитрий Озерков помогли Tate Modern собрать ретроспективу Кабаковых. И теперь с нетерпением ждут весны, чтобы показать в Петербурге эту выставку-утопию — от рисунков и альбомов московского периода до гигантских иммерсивных инсталляций «Человек, который улетел в космос из своей комнаты» и «Лабиринт».
Главный штаб, с 21 апреля по 29 июля
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Фото Robert Descharnes / © Descharnes & Descharnes sarl 2017 / © I.A.R. Art Resources
Скульптуры Сальвадор Дали
Панчлайном экспозиции из 16 скульптур станет почти трехметровый бронзовый слон с обелиском на спине: символ, придуманный Дали во время работы над полотном «Искушение святого Антония».
Эрарта, с 25 мая по 23 сентября
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Василий Кандинский "Мурнау. Летний пейзаж"
«Экспрессионизм в России»
Выставка-гипотеза не только о существовании российского варианта экспрессионизма, но и о его особых чертах: Кандинский времен «Синего всадника», Гончарова, Ларионов, Филонов и Шагал.
Корпус Бенуа, осень
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Диана Вишнева
Патрик Демаршелье
Мэтр глянца, автор календаря Pirelli, фотограф принцессы Дианы и примы Дианы Вишневой обещает лично представить в Эрмитаже экспозицию, посвященную как его творчеству в целом, так и фэшн-фотографии в частности.
Главный штаб, декабрь
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