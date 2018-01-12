10 выставок-блокбастеров Петербурга до конца 2018 года

Скульптуры Сальвадора Дали, ретроспективы Петрова-Водкина (с «Купанием красного коня») и Ильи Кабакова, а также фотографии Патрика Демаршелье – ради этих экспозиций стоит приехать в Петербург. И заранее занять очередь в музеях.

«Азбука лунного света»

Борис Гребенщиков – это не только про «Аквариум». В Эрарте покажут картины маслом на холсте и рисунки, созданные музыкантом за последние годы. А на премьере вернисажа 25 января, за день до официального открытия, он выступит с небольшим концертом.

Эрарта, с 26 января по 19 февраля

Выставка молодых художников из России и Японии «Преодоление»

У проекта будет два варианта. Один покажут в петербургском «Манеже», второй – весной в московском. Как обычно у ЦВЗ ставка сделана не только на работы (а будет более 120 картин и инсталляций), но и на дизайн экспозиции. Например, чтобы попасть на нее, надо пройти масштабные деревянные буквы – парафраз работы японской художницы Кайоко Ватанабэ, которая разработала систему соединенных без гвоздей деревянных литер.

ЦВЗ «Манеж», с 7 февраля по 10 марта

  • Рокотов "Портрет Екатерины II"

«Екатерина Великая в стране и мире»

Русский музей продолжает серию байопиков: в масштабном оммаже Екатерине II — портреты императрицы кисти Торелли и Мейса и более 500 артефактов, отражающих время ее правления в искусстве.

Михайловский замок, с 15 февраля по 28 мая

  • Аркадий Ипполитов в съемке для "Собака.ru"

«Urbi et Orbi. Рим барочный и Рим античный»

Сделав ватиканскую экспозицию в Третьяковке, научный сотрудник и куратор Эрмитажа Аркадий Ипполитов вернулся с трудоемкой выставкой из более 400 гравюр с видами Рима (с XV по XVIII век) из коллекции самого музея и архитектора Максима Атаянца. Она должна была начаться в конце февраля, но ее перенесли на неопределенный пока срок.

Манеж Малого Эрмитажа, дата уточняется

Лю Болин «Художник-невидимка»

В числе поклонников затеянной китайским художником игры в прятки — граффитист JR, певец Джон Бон Джови (обложка альбома What About Now — дело рук Лю) и ООН (заказавшая Болину работу «Глобальные цели», в которой тот растворяется во флагах 193 стран).

Эрарта, с 17 февраля по 20 мая

  • Портрет Анны Ахматовой

Кузьма Петров-Водкин

Ретроспектива приурочена к 140-летию художника: от полных эротического магнетизма, ссоривших Бенуа и Репина ранних картин через «Купание красного коня» к модернистскому переосмыслению иконописи и портретам Ленина и Ахматовой.

Корпус Бенуа, весна

  • "Человек, который улетел в космос из своей комнаты"

Илья и Эмилия Кабаковы «В будущее возьмут не всех»

В прошлом году отдел современного искусства Эрмитажа и его глава Дмитрий Озерков помогли Tate Modern собрать ретроспективу Кабаковых. И теперь с нетерпением ждут весны, чтобы показать в Петербурге эту выставку-утопию — от рисунков и альбомов московского периода до гигантских иммерсивных инсталляций «Человек, который улетел в космос из своей комнаты» и «Лабиринт».

Главный штаб, с 21 апреля по 29 июля

  • Фото Robert Descharnes / © Descharnes & Descharnes sarl 2017 / © I.A.R. Art Resources

Скульптуры Сальвадор Дали

Панчлайном экспозиции из 16 скульптур станет почти трехметровый бронзовый слон с обелиском на спине: символ, придуманный Дали во время работы над полотном «Искушение святого Антония».

Эрарта, с 25 мая по 23 сентября

  • Василий Кандинский "Мурнау. Летний пейзаж"

«Экспрессионизм в России»

Выставка-гипотеза не только о существовании российского варианта экспрессионизма, но и о его особых чертах: Кандинский времен «Синего всадника», Гончарова, Ларионов, Филонов и Шагал.

Корпус Бенуа, осень

  • Диана Вишнева 

Патрик Демаршелье

Мэтр глянца, автор календаря Pirelli, фотограф принцессы Дианы и примы Дианы Вишневой обещает лично представить в Эрмитаже экспозицию, посвященную как его творчеству в целом, так и фэшн-фотографии в частности.

Главный штаб, декабрь

Комментарии (0)

Авторизуйтесь
чтобы оставить комментарий.

Наши проекты

Читайте также