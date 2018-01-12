Выставка молодых художников из России и Японии «Преодоление»

У проекта будет два варианта. Один покажут в петербургском «Манеже», второй – весной в московском. Как обычно у ЦВЗ ставка сделана не только на работы (а будет более 120 картин и инсталляций), но и на дизайн экспозиции. Например, чтобы попасть на нее, надо пройти масштабные деревянные буквы – парафраз работы японской художницы Кайоко Ватанабэ, которая разработала систему соединенных без гвоздей деревянных литер.

ЦВЗ «Манеж», с 7 февраля по 10 марта