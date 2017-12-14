Константин Хабенский проводит виртуальные туры по Эрмитажу

Ежедневно, в том числе и в новогодние праздники, гости Главного штаба могут посетить первую в России виртуальную экскурсию в прошлое – от основания главного музея города Екатериной II до современного комплекса. Во время путешествия зрителей сопровождает Константин Хабенский: актер играет роль экскурсовода-мистика. Основная особенность VR-тура (Virtual Reality), который запустили 21 июля в рамках проекта «Эрмитаж. Погружение в историю», – возможность попасть в локации, закрытые для общего посещения: на крышу Зимнего дворца или в художественные фонды. В конце фильма можно даже «полетать» над Петербургом.

Длительность путешествия — 18 минут

Стоимость билета — 350 рублей

Для детей от 8 лет, в сопровождении взрослых

Режим работы: вт, чт, сб и вс — с 10.30 до 18.00, СР и ПТ с 12.00 до 21.00 (пн — выходной день)

Главный штаб, Дворцовая площадь, 6/8, hermitagemuseum.org