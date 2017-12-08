Видео: как прошло открытие «Галереи костюма» Эрмитажа в РХЦ «Старая деревня»

Эрмитаж обладает одним из самых известных в мире собраний костюма. Его основную часть составляют материалы конца XVII-XXI веков, которые хранятся в Отделе истории русской культуры (ОИРК) и отражают развитие европейской моды.

Среди более чем 24000 экспонатов в музее собраны облачения священников, церемониальные костюмы Русского императорского двора и традиционные одежды губерний Российской империи, военные мундиры и бальные туалеты, ливрейные костюмы и домашняя одежда, платья для детей детей и многое другое.