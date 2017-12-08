Видео: как прошло открытие «Галереи костюма» Эрмитажа в РХЦ «Старая деревня»
8 декабря Государственный Эрмитаж провел торжественное открытие хранилища «Галерея костюма» в реставрационно-хранительском центре на Старой деревне. На церемонии присутствовал директор музея Михаил Пиотровский.
В «Галерее костюма» с 9 декабря будут проводить экскурсии, а в дальнейших планах музея - расширение экспозиции за счет дизайнерских вещей, даров от коллекционеров и винтажных вещей прошлых эпох. Помимо этого, на Старой деревне планируют создать полноценный музей моды.
О том, как музей хранит костюмы и что будет в музее моды нам эксклюзивно рассказал заведующий Отделом истории русской культуры музея Вячеслав Федоров.
Эрмитаж обладает одним из самых известных в мире собраний костюма. Его основную часть составляют материалы конца XVII-XXI веков, которые хранятся в Отделе истории русской культуры (ОИРК) и отражают развитие европейской моды.
Среди более чем 24000 экспонатов в музее собраны облачения священников, церемониальные костюмы Русского императорского двора и традиционные одежды губерний Российской империи, военные мундиры и бальные туалеты, ливрейные костюмы и домашняя одежда, платья для детей детей и многое другое.
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