В день рождения Эрмитажа вход на все выставки будет бесплатным

7 декабря Государственный Эрмитаж отметит свой день рождения - музею исполнится 263 года. В честь этого вход на все выставки будет бесплатным.

1 декабря в Петербурге стартовали «дни Эрмитажа», которые продлятся две недели. В течение этого периода в Эрмитаже откроются новые экспозиции: «Европа в эпоху Великого переселения народов и раннем Средневековье» в Кутузовском коридоре, 6 декабря - «В стране Дильмун, где восходит солнце...», посвященная археологическим находкам из Национального музея Бахрейна. 7 декабря появится новая постоянная выставка «Античные резные камни», а после реставрации гостям откроют зал ваз.

Помимо этого, 7 декабря на Дворцовой площади устроят музыкально-световое шоу. 8 декабря в реставрационном центре «Старая деревня» появится «Галерея костюма», а 10 декабря после многолетних реставрационных работ зрителям представят полотно Караваджо «Юноша с лютней». Помимо этого 13 декабря в Главном штабе откроется постоянная экспозиция «Музей российской гвардии».