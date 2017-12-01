Эрмитажу передали пять конфискованных у контрабандистов икон XVIII-XIX веков

Федеральная служба безопасности передала Эрмитажу пять конфискованных при попытке незаконного вывоза из страны работ русских мастеров XIX века. На постоянное хранение в музей иконы передали на основании решения суда.

Иконы были написаны в XVIII-XIX веках. Среди них − образ пророка Иссаии, изображение рождества Христова, минея на февраль. Как сообщает телеканал «Санкт-Петербург», очень редким считается «Спас обыденный», который списан с чудотворного образа XVII столетия.

Как отметил директор Эрмитажа Михаил Пиотровский, переданные иконы помогут заполнить «те места, где у на не хватало той или иной школы». Перед этим образа отправят на реставрацию. А после с ними проведут научную работу.

Музей также открыл постоянную экспозицию «Европа в эпоху Великого переселения народов и раннем средневековье».