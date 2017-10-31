Фотопроект: Мужчин-знаменитостей сравнивают с картинами
Знаменитости не перестают вдохновлять энтузиастов на создание новых подборок. В этот раз мы наткнулись на паблик «Вконтакте», который называется «Мужики и картины», в котором авторы сравнивают селебрити мужского пола (исключительно) с картинами современных и не очень художников.
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Донал Глисон и "Автопортрет" Обри Бердслей
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Фредди Меркьюри и Без названия, Шан Ма
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Стив Карелл, Райан Гослинг и Кристиан Бейл и "Суд народа" Соломон Никритин
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Энсел Элгорт и "Портрет Эжена Делакруа" Теодор Жерико
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Кристиан Бейл и "Sawa" Джейсон Мартин
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Ноэль Филдинг и "Кроваво-красное зеркало" Герхард Рихтер
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Джонни Депп и "Фермер с вилами" Уинслоу Хомер
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Джеймс Нортон и "Мужчина с узким галстуком" Джозеф Лейендекер
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Александр Скарсгард и "Ноябрь" Джон Эткинсон Гримшоу
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Рудольф Нуреев и "Изучение молодости" Хелена Шерфбек
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