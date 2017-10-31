Фотопроект: Мужчин-знаменитостей сравнивают с картинами

Знаменитости не перестают вдохновлять энтузиастов на создание новых подборок. В этот раз мы наткнулись на паблик «Вконтакте», который называется «Мужики и картины», в котором авторы сравнивают селебрити мужского пола (исключительно) с картинами современных и не очень художников.