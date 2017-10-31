Фотопроект: Мужчин-знаменитостей сравнивают с картинами

Знаменитости не перестают вдохновлять энтузиастов на создание новых подборок. В этот раз мы наткнулись на паблик «Вконтакте», который называется «Мужики и картины», в котором авторы сравнивают селебрити мужского пола (исключительно) с картинами современных и не очень художников.  

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    Донал Глисон и "Автопортрет" Обри Бердслей

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    Фредди Меркьюри и Без названия, Шан Ма

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    Стив Карелл, Райан Гослинг и Кристиан Бейл и "Суд народа" Соломон Никритин

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    Энсел Элгорт и "Портрет Эжена Делакруа" Теодор Жерико

  •     Кристиан Бейл и "Sawa" Джейсон Мартин

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    Ноэль Филдинг и "Кроваво-красное зеркало" Герхард Рихтер

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    Джонни Депп и "Фермер с вилами" Уинслоу Хомер

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    Джеймс Нортон и "Мужчина с узким галстуком" Джозеф Лейендекер

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    Александр Скарсгард и "Ноябрь" Джон Эткинсон Гримшоу

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    Рудольф Нуреев и "Изучение молодости" Хелена Шерфбек

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