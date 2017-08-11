Американская художница делает картины из желатиновых мишек

Американская художница Мэлисса Рэйчел Блэк уже 7 лет делает картины из желейных мишек «Гамми». «Жертвами» ее искусства уже стали более 100 тысяч мармеладных конфет. 

«Юмор и детское любопытство играют решающую роль в моей работе. Я хочу, чтобы моя аудитория была готова увидеть и оценить мою работу. Я не хочу, чтобы они чувствовали себя закрытыми, не понимая юмора. Тем не менее я также стремлюсь к глубокому смыслу, позволяя зрителю находить совсем другое значение, исходя из первого впечатления», — говорит она.

По ее словам, важна реакция детей и взрослых, которые одинаково удивляются тому, что картины фактически съедобны. Некоторые из ее творений носят глубокий политический смысл. Например, Обама из желейных мишек растаял. «На данный момент Америка находится в ужасном положении, и я думаю, что многие из нас чувствуют себя растаявшими в нынешней политической атмосфере. Надеюсь, это поможет вдохновить людей на перемены», — говорит на этот счет художница. 

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