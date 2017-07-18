В Калининграде стартовал проект «Окна в Россию. Шедевры семи поколений»

В Калининграде показали классический вариант экспозиции «Окна в Россию. Шедевры семи поколений»: в областном музее «Художественная галерея» выставлены 50 полотен из коллекции ИРРИ, среди которых шедевры Александра Дейнеки, Гелия Коржева, Сергея Герасимова, Георгия Нисского и других знаковых художников ХХ века.

Основная идея проекта – показать, как с течением времени менялась страна на примере произведений, созданных живописцами-классиками русского и советского искусства. Кураторы исследуют трансформацию мотива «Вид из окна», известного еще со времен ренессансной культуры. Окна в ХХ веке — это и способ для художника заглянуть в жизнь маленьких городов и деревень, символ активного строительства и подъема в послевоенные годы, а иногда способ автора уйти от идеологической ангажированности в бытописание.

Напомним, июле «Ингосстрах», Третьяковская галерея и Институт русского реалистического искусства (ИРРИ) объявили о старте масштабного проекта «Окна в Россию. Шедевры семи поколений. До конца года в семи городах по всей стране должны пройти классические и мультимедийные выставки, которые будет сопровождать образовательная программа, включающая лекции и мастер-классы.