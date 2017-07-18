Первая из передвижных художественных выставок турне, которое организовали «Ингосстрах», Третьяковская галерея и Институт русского реалистического искусства, открылась 19 июля в Калининграде — сентябре проект ждут в Петербурге.
В Калининграде стартовал проект «Окна в Россию. Шедевры семи поколений»
В Калининграде показали классический вариант экспозиции «Окна в Россию. Шедевры семи поколений»: в областном музее «Художественная галерея» выставлены 50 полотен из коллекции ИРРИ, среди которых шедевры Александра Дейнеки, Гелия Коржева, Сергея Герасимова, Георгия Нисского и других знаковых художников ХХ века.
Основная идея проекта – показать, как с течением времени менялась страна на примере произведений, созданных живописцами-классиками русского и советского искусства. Кураторы исследуют трансформацию мотива «Вид из окна», известного еще со времен ренессансной культуры. Окна в ХХ веке — это и способ для художника заглянуть в жизнь маленьких городов и деревень, символ активного строительства и подъема в послевоенные годы, а иногда способ автора уйти от идеологической ангажированности в бытописание.
Напомним, июле «Ингосстрах», Третьяковская галерея и Институт русского реалистического искусства (ИРРИ) объявили о старте масштабного проекта «Окна в Россию. Шедевры семи поколений. До конца года в семи городах по всей стране должны пройти классические и мультимедийные выставки, которые будет сопровождать образовательная программа, включающая лекции и мастер-классы.
«Уверен, выставка доставит удовольствие зрителям и позволит по-новому взглянуть на историю страны и осознать масштаб произошедших перемен, во многом сформировавших наше настоящее и будущее, — комментирует генеральный директор компании «Ингосстрах» Михаил Волков. — За десятилетия своей деятельности «Ингосстрах» накопил огромный опыт в страховании предметов искусства, коллекционных ценностей и крупнейших музейных собраний страны. В среднем в год компания страхует более 400 выставочных проектов. Мы вносим свой профессиональный вклад в сохранение культурного достояния нашей страны».
«С полотнами, представленными на выставке, связаны интересные, интригующие истории, которые мы со всей подробностью продемонстрируем нашим новым зрителям», – рассказывает о своем участии в проекте основатель Института русского реалистического искусства Алексей Ананьев.
«Эта выставка стала беспрецедентным событием, столь полного показа русского искусства второй половины ХХ века в Калининграде ещё не было. Специальное архитектурное решение выставки – прекрасный пример того, что может сделать музей в сотрудничестве с архитекторами и при поддержке социально-ориентированного бизнеса, – говорит директор Калининградской художественной галереи Галина Заболотская. – В рамках этого выставочного проекта посетителям будут предложены экскурсии, лекции и мастер-классы для детей и взрослых, которые были совместно разработаны и подготовлены специалистами ИРРИ и Художественной галереи».
Выставка будет открыта до 27 августа.
Вход, лекции и мастер-классы — бесплатны.
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