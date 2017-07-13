Первый масштабный смотр тенденций медиаискусства пройдет с 14 по 16 июля — для этого на Новой сцене Александринского театра оборудовали круговой 52-метровый экран для паноромных видеоработ. Мы составили подробный гид по каждому дню, а также рассказываем обо всех инсталляциях фестиваля.
Кротовая нора, Зиккурат и арт-техно — гид по фестивалю медиаискусств Media In
14 июля
Стартует Media In масштабным перфомансом, подготовленным совместно с музыкальным Gamma Festival – детищем команды m_division. Адепты техно и электроники объединятся с медиахудожниками.
Откроют программу ambient-сетом петербуржцы Александр Вещев (основатель Neo VJ's) и Ivan Logos (создатель m_division). Александр как преподаватель образовательного проекта «Лаборатории новых медиа» Новой сцены знает все технические особенности площадки, а их совместное с Иваном выступление будет посвящено путешествию в революционное прошлое.
Хедлайнерами первого дня станет дуэт Antarctik Takt , состоящий из международной техно-дивы, француженки с русскими корнями Dasha Rush (кстати, выступавшей в Петербурге год назад в рамках Boiler Room) и берлинского художника Станислава Глазова. Артисты отточили свои навыки совместного перфоманса на культовом рейв-фестивале Berlin Atonal.
Группа Recent Arts, созданная семь лет назад немецким музыкантом Тобиасом Фройндом и чилийской художницей Валентиной Бертельон, обещает показать символичную историю (в которой каждый модуль будет новым) о рождении звука.
Резидент одного из главных аудиовизуальных лейблов мира raster-media, знаменитый немецкий музыкант Роберт Липпок (любимый электронщик неоклассика Людовико Эйнауди, записавшего с ним альбом) выступит с живущей в Берлине русской художницей Марго Кудриной.
С 20:00 до 2:00
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Tonoptik
15 июля
В субботу центральную площадку отдадут проекту Tonoptik. Существующий уже три года тандем медиа-художников Юрия Толстогузова и Александра Инькова выступал на фестивалях Open Look и «Точка доступа», а в прошлом году стал лауреатом испанской премии Madatac. На круговом экране будет транслироваться их посвященная теме замкнутости мировых линий новая работа «Closed worldline» – с 14:00 как инсталляция, а в 20 вечера она превратится в аудиовизуальный перформанс.
С 14:00 до 20:00
16 июля
В воскресенье круговой экран доверят петербургскому объединению Tundra, в который входят видеохудожники, музыканты, звукоинженеры и программисты.Они впервые покажут интерактивную инсталляцию «The Void. Прототип 2». С 14:00 она будет работать в общем режиме, а в 20 вечера пройдет ее презентация. Пустота – это социальный эксперимент: как долго человек может находиться в состоянии покоя. Любое движение улавливается чувствительным оборудованием, и тогда панорамная видеопроекция со звуком обрывается. Музыкальный ряд для инсталляций создавали постоянные участники команды Tundra — группа D-Pulse.
С 14:00 до 20:00
Все три дня фестиваля
Татьяна Ахметгалиева
«Остров Сирен» ( из серии «Корабль-призрак» )
Выпускница академии Штиглица и «Института ПРО АРТЕ» выставлялась в Русском музее и МMоМА, а два года назад стала лауреатом премии Курехина в номинации «Лучшее произведение визуального искусства». Ее работа для Новой сцены – проект-видеоинсталляция, который сейчас представлен в рамках Параллельной программы 57-й Венецианской биеннале.
Александра Дементьева
«Orbis Quartus/ Другое измерение»
Живущая в Бельгии российская художница подготовила проект совместно с медиалабораторией CYLAND, активным участником которой является. Интерактивная инсталляция использует технологию распознавания лиц. Если посетитель зол или нахмурен, то на Землю, которая транслируется на экране, начинает надвигаться объект, напоминающий Зиккурат. Если спокоен и улыбается – катастрофа минует, и космический объект проплывает мимо.
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«Стелла»
Тарас Машталира и Павел Панкратов
«Стелла»
Вертикальный светодиодный стержень высотой в два метра считывает перемещения и движения людей вокруг него и воспроизводит различную звуковую гамму и цветовую палитру.
Проект Tonoptik
Portal
Видеоинтерпретация одного из базовых понятий квантовой физики – кротовой норы: пространственно-временного портала. Благодаря особой визуальной конфигурации и звуковому оформлению в инсталляции создается ощущение присутствия в бесконечном потоке.
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«Пифия»
Тарас Машталир и Лев Панов
«Пифия»
Звуковая скульптура – это пространство с двумя экранами друг напротив друга и микрофоном в центре. С помощью него можно обратиться к Пифии, которая в ответ пропоет поэтическое послание, которое также визуализируется на экранах.
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