Кротовая нора, Зиккурат и арт-техно — гид по фестивалю медиаискусств Media In

16 июля

В воскресенье круговой экран доверят петербургскому объединению Tundra, в который входят видеохудожники, музыканты, звукоинженеры и программисты.Они впервые покажут интерактивную инсталляцию «The Void. Прототип 2». С 14:00 она будет работать в общем режиме, а в 20 вечера пройдет ее презентация. Пустота – это социальный эксперимент: как долго человек может находиться в состоянии покоя. Любое движение улавливается чувствительным оборудованием, и тогда панорамная видеопроекция со звуком обрывается. Музыкальный ряд для инсталляций создавали постоянные участники команды Tundra — группа D-Pulse.

С 14:00 до 20:00