Создатель и глава Anna Nova Gallery провела конкурс молодых художников и написала для нас практичную колонку о том, какими должны быть современные арт-деятели, чтобы стать успешными.
5 советов от галериста Анны Новы, как стать успешным художником в России
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Анна Нова
Не так давно на арт-завтраке с бельгийским куратором Джоанной Де Вос в ЦВЗ «Манеж» мы объявили победителя VI конкурса молодых художников. Им стала выпускница Института проблем современного искусства Алиса Керн. Она представила проект «Опыты охлаждения голоса», в котором совместила идею создания собственной лаборатории по извлечению звука с эффектной инсталляций.
В этом году было прислано рекордное количество заявок на конкурс, который проводит частная галерея. Мне кажется, причина не только в том, что в жюри был важнейший куратор современного искусства Каролин Христов-Бакарджиев, но и в том, что с каждым годом возрастает количество молодых и амбициозных художников. Они не знают, что делать со своими работами и куда податься, чтобы заведующий Отделом современного искусства в Эрмитаже Дмитрий Озерков лично курировал их выставки.
На волне инстуциональной критики со стороны молодых художников, всколыхнувшей недавно Петербург, показалось важным ответить на наиболее часто возникающие вопросы, почему не я.
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1
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Актуальность
Если ты хорошо умеешь рисовать цветы в вазе, не стоит ломиться с такими работами в галерею современного искусства. Первостепенная задача для молодого художника – определиться, на какой ты стороне: просто хорошо рисуешь или все-таки творишь идеи и концепции. Место на арт-рынке может найтись и для тех, и для других, просто они никогда не пересекутся между собой. Типичная ошибка – стучаться не в ту дверь, а потом ходить обиженным на весь мир, что тебя никуда не берут. Возможно, проблема в том, что ваше искусство смотрели не те люди.
Хорошое, допустим, вы определились и больше всего на свете мечтаете о карьере Джефа Кунса или на худой конец, Павла Пепперштейна (Павел, ничего личного!). Поскольку дальше мы говорим только о художниках, кто претендует на участие в Венецианской и прочих биеннале.
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2
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Где учиться и хватит ли Академии Штиглица?
Это опять же зависит от ваших амбиций и желания самообразовываться. Конечно, все обучение для художников у нас все еще строиться по советским образцам, поэтому без самостоятельного усердия вас просто научат классно рисовать. Чтобы говорить на международном языке совриска, нужно все-таки этот язык хоть немного понимать, чему неплохо можно научиться в Институте проблем современного искусства или в Школе Родченко в Москве, а в Петербурге – в Институте "Про Арте", но я бы на вашем месте все-таки выбрала столицу. Любое учебное заведение оценивается по успехам своих выпускников, и тут Москва, разумеется, сильно впереди. Алиса Керн, кстати, как раз и закончила ИПСИ, но не остановилась на этом. После художница уехала по обмену в Coldsmiths University в Лондоне и в резиденцию Зальцбургской Академии Художеств. Там ее научили, в том числе, правильной подаче проектов, написанию внятной концепции и что очень существенно – английскому языку. Иначе как жюри международных премий поймет ваш замысел?
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3
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Куда идти, если сделал хороший проект?
Тут важный момент – хороший проект. Искусства сейчас создается очень много и, в основном, оно плохое, поэтому чувствуется острый недостаток в качественно сделанном продукте. Если художник уверен, что сделал круто, прежде всего необходимо познакомиться с нужными кураторами и другими художниками, которые уже чего-то добились и с кем-то подружились. При этом не стоит ловить Олесю Владимировну Туркину за кулисами вручения премии Курехина, можно начать с молодых выпускниц Смольного, которые могут включить ваши работы в дипломную выставку, обычно, кстати, с внятной концепцией, на открытие которой уже приглашены нужные вам кураторы с именем.
Параллельно продолжайте мониторить все возможные премии, гранты и open calls для молодых художников и отправляйте проект повсюду. Помните: любая удача, как правило, результат настойчивого труда. Да, и чтобы оказаться в нужном месте в нужный час, туда надо сначала прийти. В раскрученную галерею совсем молодому художнику идти, как правило, не имеет смысла — туда берут уже тех, кто так или иначе заявил о себе и имеет рыночную стоимость.
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4
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Самопрезентация
Важный момент и, пожалуй, даже самый главный: как свой интересный проект подать. Художнику, который не может грамотно сверстать свое CV и представить проект в формате PDF, так, чтобы открылся на любом носителе, просто не веришь. Поскольку если вы не можете сверстать свой проект в один файл, либо попросить это сделать знакомого дизайнера, то почему я должна поверить, что у вас получится создать качественный продукт из своего искусства?
Как бы банально это ни звучало, но сейчас действительно очень много визуальной информации, поэтому все, кто так или иначе с ней работает, стремятся максимально упростить себе жизнь и вряд ли будут листать многочисленные ссылки на страницы в соцсетях или загружать файлы, которые способны убить компьютер даже профессионального дизайнера. Поэтому когда отправляете заявки на премии или портфолио для галериста, подумайте о том, что писем от художников до вас уже пришло штук 50 в этот же день. Какое письмо вам самим захочется открыть?
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5
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Репутация
И последнее напутствие молодому художнику: никогда не будьте чересчур навязчивым, это легко может испортить вашу репутацию. В Петербурге есть несколько таких персонажей. Про них ходят легенды, а их номера блокируются.
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