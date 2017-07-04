5 советов от галериста Анны Новы, как стать успешным художником в России

Не так давно на арт-завтраке с бельгийским куратором Джоанной Де Вос в ЦВЗ «Манеж» мы объявили победителя VI конкурса молодых художников. Им стала выпускница Института проблем современного искусства Алиса Керн. Она представила проект «Опыты охлаждения голоса», в котором совместила идею создания собственной лаборатории по извлечению звука с эффектной инсталляций.

В этом году было прислано рекордное количество заявок на конкурс, который проводит частная галерея. Мне кажется, причина не только в том, что в жюри был важнейший куратор современного искусства Каролин Христов-Бакарджиев, но и в том, что с каждым годом возрастает количество молодых и амбициозных художников. Они не знают, что делать со своими работами и куда податься, чтобы заведующий Отделом современного искусства в Эрмитаже Дмитрий Озерков лично курировал их выставки.

На волне инстуциональной критики со стороны молодых художников, всколыхнувшей недавно Петербург, показалось важным ответить на наиболее часто возникающие вопросы, почему не я.