Художница Белла Григорянц «оживила» полотна Фриды Кало, Уорхола и Ван Гога без фотошопа

«В августе я получила открытку из Испании с Фридой, она смотрела на меня, я на нее. Тогда я поняла, что хочу рисовать картины на людях. Кеззину понравилась эта идея, он предложил сделать Фриду из меня. Мы все делали вместе. Порой у нас были ассистенты. Красилась я сама, но на последних картинках ассистентка помогала красить руки, потому что я не дотягивалась», — сообщила Григорянц порталу «Афиша Daily».