Художница Белла Григорянц «оживила» полотна Фриды Кало, Уорхола и Ван Гога без фотошопа

Художница Белла Григорянц вместе с фотографом Андреем Кеззиным придумала проект, в котором «оживила» всемирно известны полотна Фриды Кало, Энди Уорхола, Пикассо, Модильяни, Анри Матисса и других. Авторы проекта не обрабатывали снимки в графических редакторах: все было сделано вручную только с использованием грима, декораций и костюмов.
«В августе я получила открытку из Испании с Фридой, она смотрела на меня, я на нее. Тогда я поняла, что хочу рисовать картины на людях. Кеззину понравилась эта идея, он предложил сделать Фриду из меня. Мы все делали вместе. Порой у нас были ассистенты. Красилась я сама, но на последних картинках ассистентка помогала красить руки, потому что я не дотягивалась», — сообщила Григорянц порталу «Афиша Daily».
Фото: Facebook Беллы Григорянц
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