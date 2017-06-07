Ночь в музее: голландец выиграл ночь с картиной Рембрандта

Голландский учитель Стефан Каспер стал первым посетителем Рейксмюсеума — главного художественного музея Нидерландов, расположенного в Амстердаме — кому выпал такой шанс.

Руководство музея предложило ему переночевать в двух метрах от картины Рембрандта «Ночной дозор». Такой по-настоящему царский подарок преподнесли Касперу в честь того, что он стал 10-миллионного посетителем с момента открытия музея после реконструкции в 2013 году. 

До того как заснуть вместе с полотном, голландец успел поужинать в одном из залов музея, прогуляться и сфотографироваться на фоне нескольких картин. «Там даже не было никаких охранников. А даже если и были, то они очень хорошо прятались», — говорит Каспер. «Я до сих пор не могу во все это поверить, — добавил он. — Я взглянул на героев картин совсем по-другому, увидел их так, как никогда раньше. Полотна оживали прямо на моих глазах. Это опыт, который останется в моей памяти навсегда».

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