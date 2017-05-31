На Новой Голландии откроется инсталляция в виде гигантской жар-птицы

3 июня все воздушное пространство над внутренним водоемом острова Новая Голландия накроет хвост «жар-птицы», общей площадью около 10 000 кв. метров. Это новая кинетическая инсталляция известной группы американских художников Poetic Kinetics и первый объект public art такого масштаба в Петербурге.

Firebird Descent («Жар-птица») представляет собой гигантское оперение, которое расходится из одной точки в центре водоема. «Хвост» соткан из сверхпрочной мононити, пронизанной сотнями тысяч разноцветных чешуек из парашютной ткани. Инсталляция крепится на тросах, закрепленных на семи столбах опоры высотой 19 метров.

Работа над проектом продолжалась более 6 месяцев, в течение которых инженеры рассчитывали ветровые и силовые нагрузки.

По замыслу художников, фигура должна напоминать волшебную птицу из восточнославянского фольклора и иллюстраций Ивана Билибина.

Параллельно с инсталляцией в Павильоне Новой Голландии откроется и будет идти вплоть до 15 июня выставка, документирующая творчество художников: макеты, скетчи, фото и видеоматериалы о предыдущих проектах Poetic Kinetics.