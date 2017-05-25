В Русском музее открывается персональная выставка Ханта Слонема, одного из самых ярких представителей американского неоэкспрессионизма. Рассказываем и показываем, почему ее точно нельзя пропустить.
Что смотреть на выставке Ханта Слонема в Русском музее?
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Хант Слонем. Репницы и сатурнии луны. 2015. Х.м. 76.2 х 101.6
Хант родился в Киттери (штат Мэн) в 1951 году, еще студентом Слонем учился в столице Никарагуа Манагуа, то есть оказывался повседневно погружен в мир разнообразного экзотического ландшафта.
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Хант Слонем. Посещение Кремля. 2015. Х.,м. 121.9 х 121.9
Cреди его почитателей уже в конце 1970-х оказались Энди Уорхол, Лайза Миннелли и Трумен Капоте, его работы сегодня находятся как в собраниях крупнейших художественных музеев, так и в частных коллекциях голливудских богинь Шэрон Стоун, Брук Шилдс и Джулианны Мур.
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Хант Слонем. Каттлеи и бабочки морфо. 2016. Х.,м. 91.4 х 121.9
На персональной выставке в Русском музее Хант Слонем показывает свою живопись последних лет.
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Хант Слонем. Возвращение в Англию. 2016. Х.,м. 50.8 х 40.6
Здесь представлены его знаменитые кролики, полотна с декоративно обобщенными бабочками и попугаями. Животный мир дополнен картинами с ирисами, напоминающими о палитре любимого художником Эмиля Нольде.
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Хант Слонем. Без названия. 2014. Дерево, м. 41.9 х 33
Русский музей, Мраморный дворец
26 мая - 26 июня
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