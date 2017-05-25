Что смотреть на выставке Ханта Слонема в Русском музее?

Cреди его почитателей уже в конце 1970-х оказались Энди Уорхол, Лайза Миннелли и Трумен Капоте, его работы сегодня находятся как в собраниях крупнейших художественных музеев, так и в частных коллекциях голливудских богинь Шэрон Стоун, Брук Шилдс и Джулианны Мур.