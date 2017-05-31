Шестеро молодых художников, дизайнеров и бизнесменов из Петербурга собирают закрытые мероприятия с экспериментальной музыкой и искусством, контемпорари-танцами, аудиовизуальными шоу и перформансами — и проводят арт-оккультные обряды для посвященных, не раскрывая своих лиц для публики.
Кто такие художники Hanged Man, скрывающие лица?
Мы занимаемся организацией мероприятий с 2007 года, поэтому неудивительно, что нам стали скучны вечеринки и рейвы, а удовлетворения от новоявленных лабораторий новых медиа и фестивалей аудиовизуального искусства мы не получали. Поэтому в прошлом году мы стали проводить мероприятия на стыке современного искусства, экспериментальной музыки и оккультной эстетики. Интерес к оккультизму возник из увлечения Телемой — учением английского поэта и мистика Алистера Кроули. За внешней провокацией и эпатажем Кроули проглядываются духовная чистота и стремление к саморазвитию. Например, под понятием «мистицизм» он подразумевал внутреннюю работу над собой, а под «магией» — взаимодействие с окружающим миром.
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На первом мероприятии Hanged Man в центре «Марс» выступление датского музыканта Croatian Amor, который ведет авангардный лейбл Posh Isolation, сопровождал перформанс бэдээсэмщиков — не артистов, а реальных участников субкультуры.
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Медитативное лайввыступление скандинавского дуэта KYO, которое ввело в транс две сотни человек в ЦВЗ «Манеж»
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Кадр из фильма «Торжественное открытие храма наслаждений» Кеннета Энгера. 1954 год
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В конце первого мероприятия Hanged Man наступил полный блэкаут — организаторы оставили двести человек в кромешной тьме на несколько минут, чтобы пришедшие переварили перформанс и экспериментальную электронную музыку.
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На втором ивенте в ЦВЗ «Манеж» звучали произве- дения Баха и Кейджа в исполнении пианистки Марины Худых.
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Концерт группы Death in June. 2012 год
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Перформанс контемпораританца в ЦВЗ «Манеж» под фортепианную музыку
Кроули пропагандировал идею о том, что высшая форма божественного выражения лежит в искусстве. Поэтому мы погрузились в творчество его последователей — арт-тусовку британского эзотерического подполья 1980-х. В нее входили новаторы в мире электроники Coil, популярная в России группа Дэвида Тибета Current 93, а также противоречивый неофолк-проект Death in June, который известен эпатажными выступлениями и эксплуатацией военной эстетики. Кроулианцем был режиссер Кеннет Энгер, который первым обратил внимание на проблему сексуальных меньшинств в Америке, а впоследствии оказал огромное влияние на развитие жанра короткометражного кино и вдохновил Мартина Скорсезе и Дэвида Линча.
Знания, о которых писал Кроули, были доступны только посвященным его ордена Astrum Argentum — «Серебряная звезда». Мы создали свое сообщество, что-то нечто секретного круга: мы не раскрываем свои имена и обязанности внутри костяка коллектива и всю информацию своим последователям передаем через секретный канал в «Телеграме». Наш круг состоит из людей, которые стремятся к саморазвитию через переживания, полученные от визуальных и музыкальных образов на наших мероприятиях. При этом мы никого не обучаем и не являемся сектой — для нас это проект в первую очередь про эстетику.
Фото: Антон Рудзат
Визаж: Полина Букалова
Прическа: Екатерина Курта
Благодарим анненкирхе, СПбГАУК «Театр «Мюзик-Холл», бар Kabinet за помощь в организации съемки
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