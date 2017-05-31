Кто такие художники Hanged Man, скрывающие лица?

Кроули пропагандировал идею о том, что высшая форма божественного выражения лежит в искусстве. Поэтому мы погрузились в творчество его последователей — арт-тусовку британского эзотерического подполья 1980-х. В нее входили новаторы в мире электроники Coil, популярная в России группа Дэвида Тибета Current 93, а также противоречивый неофолк-проект Death in June, который известен эпатажными выступлениями и эксплуатацией военной эстетики. Кроулианцем был режиссер Кеннет Энгер, который первым обратил внимание на проблему сексуальных меньшинств в Америке, а впоследствии оказал огромное влияние на развитие жанра короткометражного кино и вдохновил Мартина Скорсезе и Дэвида Линча.

Знания, о которых писал Кроули, были доступны только посвященным его ордена Astrum Argentum — «Серебряная звезда». Мы создали свое сообщество, что-то нечто секретного круга: мы не раскрываем свои имена и обязанности внутри костяка коллектива и всю информацию своим последователям передаем через секретный канал в «Телеграме». Наш круг состоит из людей, которые стремятся к саморазвитию через переживания, полученные от визуальных и музыкальных образов на наших мероприятиях. При этом мы никого не обучаем и не являемся сектой — для нас это проект в первую очередь про эстетику.

Фото: Антон Рудзат

Визаж: Полина Букалова

Прическа: Екатерина Курта

Благодарим анненкирхе, СПбГАУК «Театр «Мюзик-Холл», бар Kabinet за помощь в организации съемки