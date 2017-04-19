Здание «Прибоя» было построено в стиле позднего советского модернизма, который вызывал всеобщее отторжение. Потом прошло время, и в нем стали находить свое очарование. Сохранится ли прежняя архитектура в реконструированном Центре?

Публика, собиравшаяся у нас на фестивали SKIF, «Электро-Механика» и «ЭтноМеханика», приходила и ругалась: «Почему все здесь до сих пор не перестроят?» Людям было тесно, отделка обветшала, вентиляция давно не работала. Единственное, что все одобряли, так это акустику в зале. Большое здание требовало серьезного вмешательства, для наших целей оно было не очень приспособлено: в маленьких фойе мы не могли толком выставить работы художников и показать видеоарт, не было ни гардероба, ни гримерок для артистов, ни подсобных помещений. Прежние пропорции частично сохранятся, но сооружение в целом, конечно, изменится.

Это основное дело вашей жизни — Центр, премия, фестивали. Вы стали куратором больших проектов, а думали когда-то, что жизнь сложится именно так?

Нет. В нашей семье женщины всегда были женами творческих людей. Вот и я вышла замуж за музыканта и композитора, это произошло случайно-неслучайно. Я была очень счастлива, у нас была замечательная семья, и хотя мы жили одной жизнью и я была в курсе всего, что было связано с «Поп-Механикой», но я посвятила себя детям и у меня не возникало желания заняться какой-то отдельной от Сергея организаторской или менеджерской деятельностью. Его смерть в 1996 году разделила жизнь на «до» и «после», и само собой разумеющимся для меня стало решение заниматься сохранением, архивацией и продвижением его творчества. Для этого мы с его друзьями и создали Фонд Курехина. Почти сразу возник международный фестиваль SKIF, благодаря Фонду стали возможны многие проекты, из него вырос и Центр современного искусства имени Сергея Курехина. Представить себе, что он станет государственным учреждением культуры и получит такое большое здание, было трудно — это благоприятное стечение обстоятельств и результат поддержки города. Но должна признаться, у меня еще в 1997-м был план-максимум, который постепенно выполняется шаг за шагом, хотя многие говорили, что он фантастичен и ничего из него не выйдет.

Осталось ли в нем что-то важное, но нереализованное?

Я бы очень хотела сделать балет на музыку Сергея Курехина, превратить исполнение его произведений в филармоническом контексте в привычное и постоянное явление. Я думаю, музыка Сергея все-таки еще недостаточно раскрыта для публики.