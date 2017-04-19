Руководитель Центра современного искусства имени Сергея Курехина и вдова выдающегося музыканта блестяще продолжает его дело — 26 апреля в БДТ пройдет фестиваль «Арт-Механика», а 19-го – церемония вручения Премии Курехина в области современного искусства.
Анастасия Курехина: «Хочу сделать балет на музыку Сергея Курехина»
Первый резонный вопрос относительно лонг-листа премии, в котором 54 номинанта: где вы находите такое количество дарований из числа художников, музыкантов, режиссеров?
Кандидатуры номинантов выдвигают институции: галереи, музеи, фонды. Но часто они и сами находятся — премия давно стала авторитетной, и в этом году мы получили больше тысячи заявок из сорока городов, которые затем рассмотрел экспертный совет. Подать заявку может кто угодно, любой человек, который решил, что он художник, занимающийся современным искусством. Иногда среди них встречаются даже те, кто использует в работах традиционную технику народных промыслов.
А можно себе представить ситуацию, когда современный художник сделает, например, макраме и получит премию?
Татьяна Ахметгалиева создает замечательные объекты с использованием шерстяных вязаных деталей. И когда Анатолий Белкин и Александр Боровский вручали ей премию, обмотали всю ее шерстью — получилось в духе «Поп-Механики».
У вас неизменно звездный состав попечительского совета и жюри, в котором состоят Михаил Пиотровский, Владимир Гусев, Семен Михайловский, Василий Церетели. Бывает, что вы не согласны с их решениями?
Я могу открыть секрет: у меня есть полголоса. Однажды, в момент, когда голоса членов жюри разделились пятьдесят на пятьдесят и невозможно было определить победителя в какой-то номинации, я эти свои полголоса использовала. Голосование у нас честное, отсутствующих во время заседаний членов жюри отлавливаем по телефону, бывает, в самых дальних уголках планеты. Я очень рада, что это такой живой процесс, и, конечно, мы не влияем на его исход. Не раз бывало, что художники или группы, которых я считала явными фаворитами, в итоге не выигрывали.
Давайте поговорим о реконструкции Центра Курехина, бывшего кинотеатра «Прибой» на Васильевском острове. У него сложная судьба, что с ним происходит?
Здание принадлежит городу, у нас оно находится в оперативном управлении, мы называемся словом «пользователь». Сейчас ведется реконструкция основных элементов здания, а организованные Центром выставки, спектакли и лекции проходят в пространстве на Лиговском, 73. И параллельно идет обсуждение дизайна, отделки и оборудования — проектирование прошло в 2011 году и запланированная к установке аппаратура частично устарела. Архитектурный проект готовился архбюро «ВиПС», мы долго мучились с утверждением итогового варианта. И в это время я пошла посоветоваться относительно интерьера к архитектору Александру Глебовичу Петрову, который сейчас является главным художником города. Я посмотрела его работы, они мне пришлись по душе, и удивительно, что после нашей встречи он буквально за ночь придумал проект, который всем понравился.
Здание «Прибоя» было построено в стиле позднего советского модернизма, который вызывал всеобщее отторжение. Потом прошло время, и в нем стали находить свое очарование. Сохранится ли прежняя архитектура в реконструированном Центре?
Публика, собиравшаяся у нас на фестивали SKIF, «Электро-Механика» и «ЭтноМеханика», приходила и ругалась: «Почему все здесь до сих пор не перестроят?» Людям было тесно, отделка обветшала, вентиляция давно не работала. Единственное, что все одобряли, так это акустику в зале. Большое здание требовало серьезного вмешательства, для наших целей оно было не очень приспособлено: в маленьких фойе мы не могли толком выставить работы художников и показать видеоарт, не было ни гардероба, ни гримерок для артистов, ни подсобных помещений. Прежние пропорции частично сохранятся, но сооружение в целом, конечно, изменится.
Это основное дело вашей жизни — Центр, премия, фестивали. Вы стали куратором больших проектов, а думали когда-то, что жизнь сложится именно так?
Нет. В нашей семье женщины всегда были женами творческих людей. Вот и я вышла замуж за музыканта и композитора, это произошло случайно-неслучайно. Я была очень счастлива, у нас была замечательная семья, и хотя мы жили одной жизнью и я была в курсе всего, что было связано с «Поп-Механикой», но я посвятила себя детям и у меня не возникало желания заняться какой-то отдельной от Сергея организаторской или менеджерской деятельностью. Его смерть в 1996 году разделила жизнь на «до» и «после», и само собой разумеющимся для меня стало решение заниматься сохранением, архивацией и продвижением его творчества. Для этого мы с его друзьями и создали Фонд Курехина. Почти сразу возник международный фестиваль SKIF, благодаря Фонду стали возможны многие проекты, из него вырос и Центр современного искусства имени Сергея Курехина. Представить себе, что он станет государственным учреждением культуры и получит такое большое здание, было трудно — это благоприятное стечение обстоятельств и результат поддержки города. Но должна признаться, у меня еще в 1997-м был план-максимум, который постепенно выполняется шаг за шагом, хотя многие говорили, что он фантастичен и ничего из него не выйдет.
Осталось ли в нем что-то важное, но нереализованное?
Я бы очень хотела сделать балет на музыку Сергея Курехина, превратить исполнение его произведений в филармоническом контексте в привычное и постоянное явление. Я думаю, музыка Сергея все-таки еще недостаточно раскрыта для публики.
Текст: Мария Элькина
Фото: Евгений Копалкин
Визаж и прическа: Евгения Сомова
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