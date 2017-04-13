Минкульт запустит приложение с дополненной реальностью для музеев

Министерство культуры запустит AR-приложение с дополненной реальностью для музеев. Например, посетители смогут навести смартфон на экспонат и увидеть его этапы реставрации или утерянные фрагменты.

Приложение разработали для всех российских музеев. Они сами смогут загружать информацию, не тратясь на технологическую составляющую.

Известно, что этим летом к программе присоединятся Третьяковская галерея и ГМИИ им. А.С. Пушкина. А уже сейчас к приложению подключились одиннадцать различных региональных музеев: среди них Самарский, Нижегородский, Ярославский областные художественные музеи.