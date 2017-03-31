«Пейзаж с загадочными элементами»

Дали готов был отдать левую руку, чтобы писать и чувствовать цвет как Вермеер. Неудивительно, что он заимствовал образы из его работ для своих картин, в том числе и для этой. Но в ней есть и почерк самого Сальвадора – ампурданский пейзаж, где прошло детство художника, аморфные фигуры, появляющиеся на горизонте, и сам юный Дали, прогуливающийся по местности вместе с няней.