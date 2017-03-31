Сальвадор Дали – это не только сюрреализм. Мы выбрали пять ключевых работ масштабной экспозиции испанского художника в Музее Фаберже, которые непременно нужно увидеть.
Что смотреть на выставке Сальвадора Дали в Музее Фаберже
«Женщина с бабочкой»
Это панно на оргстекле Сальвадор Дали сделал по заказу фармацевтической компании, которая запустила новую линейку седативных лекарственных средств. Работа была призвана иллюстрировать их воздействие на человека. В последствие рекламные образцы были раскуплены коллекционерами как настоящие произведения искусства.
«Пейзаж с загадочными элементами»
Дали готов был отдать левую руку, чтобы писать и чувствовать цвет как Вермеер. Неудивительно, что он заимствовал образы из его работ для своих картин, в том числе и для этой. Но в ней есть и почерк самого Сальвадора – ампурданский пейзаж, где прошло детство художника, аморфные фигуры, появляющиеся на горизонте, и сам юный Дали, прогуливающийся по местности вместе с няней.
«В поисках четвертого измерения»
Одной из главных страстей художника, помимо Гала, была наука. Особенно его интересовали проблемы пространства и времени, поэтому он часто посещал научные конференции и пытался выразить концептуальные идеи ученых в своей живописи. Он верил, что если выйти в четвертое измерение, то можно достигнуть бессмертия. Такую попытку он и предпринял в этой работе.
«Геологическое эхо. Пьета»
Эта работа – фактическое доказательство образной связи Дали с итальянским ренессансом. Она написана по мотивам знаменитой скульптуры Микеланджело, но в то же время демонстрирует параноидально-критический метод, изобретенный Дали. Он заключается в возможности видеть и изображать вещи глазами безумца.
Иллюстрации к «Божественной комедии» Данте
Иллюстрации к поэме Данте заказал итальянский Институт полиграфии к празднованию 700 лет со Дня рождения писателя. Дали проиллюстрировал каждую песнь из этого труда, но на выставке мы видим 100 из них, отобранные куратором. «Я хочу, чтобы мои акварельные иллюстрации к Данте напоминали легкие следы влаги на божественном сыре, были пестрыми и блестящими, как крылья бабочки», - говорил художник. И ведь так оно и вышло!
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