Дмитрий Озерков о том, как Эрмитаж отметит столетие революции

В Главном штабе мы покажем выставку снимков 1920–1930-х годов, сделанных фотогра­фами-любителями братьями Хенкиными. Один из них жил в Берлине, второй — в Ленинграде, об обоих мало что известно. В семье чудом уцелели их пленки, но архив толком никто не смотрел, пока они не попали к петербургскому фотографу Дмитрию Конрадту, который понял, что это клад.

Поражают несколько моментов. Удивительным образом Хенкины, все-таки скорее любители, чем профессионалы, сделали множество точнейших художественных кадров, для которых требуется не только чувство композиции, но и удача. Кроме того, в фотообъективах обоих братьев, снимавших два разных города, Берлин и Ленинград, парадоксально проскальзывают одни и те же темы. Марширующие на майской демонстрации по Дворцовой площади спорт­смены — это потенциальные солдаты, которые через десять лет окажутся на фронте. В Германии в то же время по улицам строем идут национал-социалисты. Две империи вот-вот столкнутся, но люди на снимках не догадываются, что с ними вскоре будет. Это знаем мы, и ретроспекция придает экспозиции особенную интонацию.

Осенью у нас будет проект, посвященный Сергею Эйзенштейну. С режиссером связан самый главный миф про революцию — фильм «Октябрь», снятый к ее десятилетнему юбилею. Лента стала симулякром, создавшим у многих поколений представление о том, как якобы происходил штурм Зимнего. Хотя реальности это мало соответствовало. Например, известно, что во время съемок центр города был обесточен, чтобы создать ощущение темноты.

Деконструируя миф, мы попытаемся посмотреть на Эйзенштейна через призму Эрмитажа. Сценография будет рассеяна по всему музею: получится квест с элементами осмысления. Это, то чего сейчас не хватает на выставках, — думанья зрителя. Мы смотрим, радуемся или оскорбляемся, делаем селфи на фоне работ и уходим, не понимая их смысла. Так, концепции Фабра оказались слишком сложными для посетителей. Но в жизни ведь не всегда есть Вергилий, который все растолкует, — нужно начинать мыслить самим.

Текст: Елена Анисимова

Фото: архивы пресс-служб