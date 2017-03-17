5 причин успеть сходить на фотовыставку New East Photo Prize 2016

РОСФОТО совместно с британским фондом Calvert 22 представляют выставку финалистов первой международной премии The Calvert Journal для фотографов из Восточной Европы, стран Балканского полуострова, России и Средней Азии.

  • Михал Сярек. Александр

  • Евгения Максимова. Сопряженная ностальгия

  • Зия Гафич. Босния: Потерянный рай

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New East Photo Prize учреждена фондом Calvert 22. Благотворительная организация поддерживает современную культуру постсоветских государств и стран бывшего соцблока.

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Премия и выставка ее финалистов расширяют  представление о так называемом «Новом Востоке» — Восточной Европе, Балканских странах, России и Средней Азии.

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Одним из участников выставки стал боснийский фотограф Зия Гафич, обладатель четырех наград World Press Photo.

  • Лана Стоичевич. Черный холм

  • Катрина Кепуле. Сиди тихо

  • Саша Руденски. Мишура и голубое

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Финалистов выбирало международное жюри, в которое вошли ведущие профессионалы фотоиндустрии, включая канадского фотографа и обладателя двух премий World Press Photo Дональда Вебера, креативного директора Calvert 22 Эко Эшуна, британского куратора и арт-критика Кейт Буш, главу фотоподразделения газеты Guardian Роджера Туcа и лауреата Aperture Portfolio Prize Александра Гронского.

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Выставка актуальна для жителей России — мы в первую очередь относимся к постсоветской территории. У нас есть возможность посмотреть на то, что с нами резонирует. Это приглашение понять, какова была наша история и как она согласуется с нашим настоящим.

РОСФОТО, до 26 марта

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