РОСФОТО совместно с британским фондом Calvert 22 представляют выставку финалистов первой международной премии The Calvert Journal для фотографов из Восточной Европы, стран Балканского полуострова, России и Средней Азии.
5 причин успеть сходить на фотовыставку New East Photo Prize 2016
РОСФОТО совместно с британским фондом Calvert 22 представляют выставку финалистов первой международной премии The Calvert Journal для фотографов из Восточной Европы, стран Балканского полуострова, России и Средней Азии.
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New East Photo Prize учреждена фондом Calvert 22. Благотворительная организация поддерживает современную культуру постсоветских государств и стран бывшего соцблока.
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Премия и выставка ее финалистов расширяют представление о так называемом «Новом Востоке» — Восточной Европе, Балканских странах, России и Средней Азии.
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Одним из участников выставки стал боснийский фотограф Зия Гафич, обладатель четырех наград World Press Photo.
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Финалистов выбирало международное жюри, в которое вошли ведущие профессионалы фотоиндустрии, включая канадского фотографа и обладателя двух премий World Press Photo Дональда Вебера, креативного директора Calvert 22 Эко Эшуна, британского куратора и арт-критика Кейт Буш, главу фотоподразделения газеты Guardian Роджера Туcа и лауреата Aperture Portfolio Prize Александра Гронского.
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Выставка актуальна для жителей России — мы в первую очередь относимся к постсоветской территории. У нас есть возможность посмотреть на то, что с нами резонирует. Это приглашение понять, какова была наша история и как она согласуется с нашим настоящим.
РОСФОТО, до 26 марта
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