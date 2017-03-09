В Сербии вновь нашли пропавшие картины Николая Рериха

В Национальном музее Сербии обнаружили исчезнувшие во время второй мировой войны картины Николая Рериха, сообщает ТАСС.

О полотнах ничего не было известно с 1941 года. Речь идет о картинах «Бургустан. Кавказ» (1913), «Звоны» (или «Благовест», 1919), «Берендеи. Деревня» (или «Деревня Берендея», 1921), «Преподобный Сергий Радонежский» (или «Юность Преподобного Сергия», 1922), «Благие посетившие» (или «Святые гости», 1923).

В феврале еще 10 пропавших полотен эзотерического живописца нашли в одном из музеев другой бывшей юголсавской страны - Загреба. Картины привезли туда в конце 30-х годов на выставку, но после Второй мировой войны они затерялись. Среди найденных работ — «Паранирвана», «Языческая Русь», «Приказ учителя».

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