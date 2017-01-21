Оглашены тема и художники от России 57-й венецианской биеннале

Стали известные художники, которые представят Россию на 57-й Биеннале современного искусства в Венеции. Ими стали 71-летний российско-американский художник Гриша Брускин, краснодарская арт-группа Recycle (дуэт Георгия Кузнецова и Андрея Блохина) и выпускница школы фотографии и мультимедиа им. Родченко Саша Пирогова.

Для последней участие в мировом арт-событии станет дебютом, тогда как первые два представителя от России уже участвовали на венецианской биеннале — 2016 года в рамках параллельной программы: Гриша Брускин показывал проект скульптур «Коллекция археолога», а Recycle в церкви Святого Антонина показали футуристический мир будущего в работе «Conversion».

Как следует из сообщения агенства ТАСС, где 27 января пройдет пресс-конференция и буду озвучены все подробности предстоящего арт-события, главной темой 57-й венецианской биеннале современного искусства станет выражение «Viva arte viva», что переводится как «Да здравствует живое искусство».

Как пояснили Семен Михайловский, комиссар павильона России и главный куратор экспозиции, от раннее озвученной идеи представить в нашем павильоне программу с участием исключительно молодых художников решили отказаться.

Биеннале в Венеции в этом году пройдет с 13 мая по 26 ноября.

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