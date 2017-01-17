Стали известны первые подробности выставки картин Шнурова в Эрарте

Музей Эрарта раскрыл первые подробности выставки рок-музыканта Сергея Шнурова «Ретроспектива брендреализма», которая откроется 9 февраля.

Бесспорный трендсеттер, король Instagrama и автор хитов Сергей Шнуров провозгласил свое направление в искусстве еще десять лет назад. Согласно его концепции, предметом брендреализма являются не реальные объекты, а структура реальности, в которой они находятся. В нашем веке человек, по мнению Шнурова, окружен продуктами-брендами: он одевается в бренды, питается брендами, передвигается на брендах. И, сам того не замечая, выбирает их объектами своего поклонения.

Брендреализм же выбирает критическое отношение и к искусству, и к бренд-маркам. По мысли автора, оно свободно как природа и созидающий человеческий дух, для которого заранее смешон любой надутый серьезностью постулат, а нечто, кажущееся полной чушью, вдруг может быть осмыслено как до предела серьезное.

Известно, что в выставку Шнурова войдут картины и арт-объекты с названиями «Ксюша Собчак», «ЗОЖ», «Экспонат», а также триптих «Конец». Часть экспонатов будут иметь возрастной ценз 18+.

Одну из работ посетители Эрарты могут увидеть уже сейчас — в постоянной коллекции музея уже несколько лет хранится работа Шнурова «Рубашка»: на синем фоне изображена простая желтая рубашка с биркой модного дома D&G. Перед полотном с недавних пор стоят настоящие «лабутены».