Новый аромат Maison Margiela представят на открытии Василеостровского рынка

Гений места. Гений времени

Maison Margiela известен своим пристрастием к необычным, культовым и секретным адресам: его бутики часто не помечены на городских схемах и отыскать их способен разве что тот, кому это действительно нужно. Если вспомнить, что марка выросла из модного дома, предложившего в 80-е годы по-новому взглянуть на привычную одежду, это выглядит органично.

В 1994 году Maison Margiela создал линию одежды и аксессуаров Replica, где вещи представляли собой точную копию оригинала (это были самые разные предметы гардероба со всех концов мира, универсальные и неподвластные времени), на белой этикетке было указано место и время создания оригинального изделия, а также его описание.

Продолжая концепцию линии одежды и аксессуаров, ароматы Replica воссоздают воспоминания, которые близки каждому из нас. Beach Walk отсылает к тропическим пляжам и ностальгическому аромату кокосового масла, разогретого руками любимого человека. Jazz Club — к дымным помещениям старых джазовых заведений, с их сумеречной блюзовой атмосферой. Flower market — к раскаленным на солнце букетам на рыночной площади: чтобы воссоздать это настроение, а не просто сочинить еще один цветочный аромат, парфюмер Жак Кавалье (обладатель престижного международного приза François Coty) 25 лет синтезировал идеальный жасминовый аккорд.