25, 26 и 27 октября в уникальном гастрономическом пространстве каждый сможет попробовать Coffee Break – новый аромат из коллекции Replica. Парфманьяки, кофеманы, фэшиониста, романтики, не пропустите!
Новый аромат Maison Margiela представят на открытии Василеостровского рынка
Гений места. Гений времени
Maison Margiela известен своим пристрастием к необычным, культовым и секретным адресам: его бутики часто не помечены на городских схемах и отыскать их способен разве что тот, кому это действительно нужно. Если вспомнить, что марка выросла из модного дома, предложившего в 80-е годы по-новому взглянуть на привычную одежду, это выглядит органично.
В 1994 году Maison Margiela создал линию одежды и аксессуаров Replica, где вещи представляли собой точную копию оригинала (это были самые разные предметы гардероба со всех концов мира, универсальные и неподвластные времени), на белой этикетке было указано место и время создания оригинального изделия, а также его описание.
Продолжая концепцию линии одежды и аксессуаров, ароматы Replica воссоздают воспоминания, которые близки каждому из нас. Beach Walk отсылает к тропическим пляжам и ностальгическому аромату кокосового масла, разогретого руками любимого человека. Jazz Club — к дымным помещениям старых джазовых заведений, с их сумеречной блюзовой атмосферой. Flower market — к раскаленным на солнце букетам на рыночной площади: чтобы воссоздать это настроение, а не просто сочинить еще один цветочный аромат, парфюмер Жак Кавалье (обладатель престижного международного приза François Coty) 25 лет синтезировал идеальный жасминовый аккорд.
Услышать аромат кофе
У нового Coffee Break тот же автор, и это не случайность. Создать парфюм вокруг кофейной тематики — задача не из легких. В определенном смысле кофе — враг ароматов: недаром именно кофейные зерна ставят на полках парфюмерных магазинах, чтобы «сбить» навязчивую ольфакторную мелодию и освежить восприятие. Кофе очень редко используют в парфюмерии в чистом виде: чаще встречаются какао-бобы, либо древесно-кофейные или табачно-кофейные сочетания.
Продумывая композицию для нового выпуска Replica, Кавалье поступил хитрее: по сути дела, в аромате вообще нет кофе, зато есть ноты, который этот аромат часто сопровождают: лаванды и апельсина (лавандовый и апельсиновый раф), зеленой мяты (модные коктейльно-мятные коктейли), сандала и виргинского кедра (кофе элитных спешелти сортов) и плотной молочной пенки. Выглядит этот ход очень круто и, если хотите, литературно: как в художественном тексте, когда вместо того, чтобы описывать героя в лоб, дается контекст и среда вокруг него.
Парфюмерный сторителлинг
Контекст — вообще сильная сторона, вокруг нее строятся все ароматы Replica. Это видно уже на уровне оформления флаконов: на коробочке в нескольких строках написано, память о каком событии воспроизводит аромат. В случае с Coffee Break вводных немного: Стокгольм, 2007 год. На обратной стороне — фото сидящей за столиком пары, но опять же — все штрихами: в объектив захвачен лишь фрагмент белого свитера с объемной горловиной и уютно вытянутыми рукавами, которыми девушка обхватывает чашку и руки мужчины в синей рубашке. Никаких лиц, только размытый фон и настроение, как на не самых удачных, но горячо любимых палароидных снимках из домашнего архива.
А дальше —все ваше. Как и остальные композиции из той же коллекции, Coffee Break — аромат интерактивный. Бросая реплику в зал, парфюмеры рассчитывают на ответ аудитории. Хотите —додумывайте, кем вы были в 2007 году и ностальгируйте про доинстаграмное время. Или оттолкнитесь от шрифта на упаковке, имитирующего шрифт печатной машинки и вызывающий ассоциации с самиздатом и студенческими перепечатками. Или развивайте историю про Стокгольм. Полезный квест для сторителлера —будущего лауреата: не даром же Нобелевскую премию по литературе вручают именно в этом городе.
Реплика из зала
Но, наверное, самое правильное — это оттолкнуться от того места, где ты сейчас находишься. Взять Coffee Break, перекинуться парой слов с продавцом специй по соседству в Ротонде и усесться за столиком в кофейне со стаканчиком любимого колд брю, наслаждаясь ароматом, вкусом, мгновением, которое останется с тобой навсегда.
Так что приглашаем всех на Василеостровский рынок 25 и 25 октября. Послушаете аромат, попробуете кофе и обретете новые воспоминания.
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