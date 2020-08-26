Процесс восстановления после стрессов, долгого сидения в заточении (а мы верим, что вы соблюдали карантин) и радостного круглосуточного валяния на крымском или краснодарском побережье нелегок. По себе знаем — пока не обойтись без декоративной косметики. Поэтому редактор красоты «Собака.ru» Алла Шарандина составила топ-5 лучших представителей декоративных новинок. Сочетать, конечно, с уходом!
Тени Dior, туш Guerlain, помада YSL: что должно быть в косметичке, если вы еще не привели лицо в порядок после карантина
Тени 5 Couleurs Color Games
Dior
Косметика и спорт — друзья навек. Эту небесспорную мысль креативный директор по макияжу Dior Питер Филипс подкрепляет напоминанием о красивых теннисистках на васильковом корте US Open и о чемпионках в синхронном плавании, выныривающих с безупречным мейком из голубого бассейна. В палетке Dive собраны цветовые коды Олимпиады-2021 — голубой, персиковый, сиреневый и сливовый. Так победим!
Тушь Mad Eyes
Guerlain
Пигментированная сыворотка — это не просто тушь и не просто масло, а средство, которое красит и укрепляет ресницы без аптечного запаха. Пчелиный воск, экстракт хлопка и декспантенол подращивают волоски за месяц на 15?%. И по дороге окрашивают их в черный, коричневый или в наш любимый дымчатый синий Mad Blue.
Помада Rouge Artist
Make Up For Ever
Сатиновая помада с маслом камелии в составе одержала капиталистическую победу и завладела орудием труда. Теперь она сама себе кисть и хозяйка. Все просто: если снять защитный колпачок и надеть его с обратной стороны стика, то Rouge Artist превратится в профессиональный инструмент художника. Таким можно без отрыва очертить контур губ или заняться бьюти-каллиграфией. Основательница французской марки Дани Санц окончила факультет искусств, а значит, подразумеваются (и приветствуются) оба варианта. Rouge Artist появится в сети Sephora осенью и сразу в 28 оттенках. Не глядя берем эталонный красный № 402.
Помада Tatouage Couture Velvet Cream
YSL Beaute
Роза-диссидентка, Антисоциальная груша, Бежевый андеграунд, Чили-подстрекатель и Алый мятежник — из оттенков матовой помады можно с равным успехом собрать реввоенсовет и классную косметичку. Несмотря на решительный нейминг, Tatouage Couture Velvet Cream стелит мягко: бархатное покрытие обеспечивают пластичные полимеры, маслянистая текстура и нежный как кошачья лапка аппликатор-кушон. В «вельветовой» версии он заметно шире, чем у обычных помад Tatouage Couture. Креативный директор по макияжу YSL Beaute Том Пешо собрал в линейку дюжину оттенков, включая красный-прекрасный № 201 Rouge Tatouage.
Пудра Prisme Libre
Givenchy
Идея соединить квартет оттенков (два корректирующих слева, два подсвечивающих справа) пришла в светлую голову креативного директора Givenchy по макияжу Николя Деженна еще в 2006 году. Сейчас он перетасовал цвета и расширил коллекцию до шести комбинаций. На одном полюсе лавандово-бирюзово-белая Mousseline Pastel № 01 перекрывает покраснения у соблюдающих полный карантин белоснежек. На другом — похожая на набор перетертых специй Flanelle Epicee № 06 штрихует веснушки и обгоревший лоб тех, кто совершает набег на крымские винодельни. Формула Prisme Libre выверена четко: микросферы и слюда отражают свет, полимеры поглощают кожный жир.
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