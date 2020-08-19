8 новых ароматов: от запаха грима и лака для волос до парфюмерного изложения романа Александра Дюма

Peut-Etre

Lancome

На свое 85-летие французский бренд произносит многозначительный тост «Может быть». Так же назывался его аромат 1937 года. Профем-открытка из тридцатых долетела до наших дней в целости: роза возлежит тут без корсета на перине из жасмина, мускуса и бензоина. Потому что отдыхать — это полезно (может быть!).