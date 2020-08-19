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8 новых ароматов: от запаха грима и лака для волос до парфюмерного изложения романа Александра Дюма

Парфюм перестал быть просто парфюмом — это доказывают ароматы из нашей подборки. Один создан по мотивам профем-открытки, другой олицетворяет собой покорение востока, третий отдает дань «Мулен Руж». В пору покупать не столько запах, сколько смысл. Выбирать советуем вооружившись знаниями и обостренным обонянием.

Peut-Etre

Lancome

На свое 85-летие французский бренд произносит многозначительный тост «Может быть». Так же назывался его аромат 1937 года. Профем-открытка из тридцатых долетела до наших дней в целости: роза возлежит тут без корсета на перине из жасмина, мускуса и бензоина. Потому что отдыхать — это полезно (может быть!).

Nuit de Feu

Louis Vuitton

Жак Кавалье Бельтруд продолжает шагать на восток. Новое (экзистенциальное!) сочинение парфюмера написано трехстопным размером: тут зарифмованы сомалийский ладан, амбретта и уд. Комплект возвышенных субстанций запечатан в приземленный и очень сознательный многоразовый флакон.

Tulipe Noire

Atkinsons

Парфюмер Фабрис Пеллегрен сделал краткое изложение романа «Черный тюльпан» Александра Дюма: цветовод Корнелиус (крепкий кедр) в темнице сырой (амброксан и мускус) влюбляется в дочь тюремщика Розу (туберозу!). Все, включая обладателя парфюмерной воды-унисекс, счастливы.

Omnia Golden Citrine

Bvlgari

В водовороте золотистой туалетной воды, которая разлита по похожим на карусель с пьяцца Навона флаконам, кружатся золотой бензоин, мандарин и эссенция иланг-иланга. Нет, не укачало, давайте еще!

Mon Paris Intensement

YSL

Если припудренную розу из парфюмерной воды Paris 1983-го года чинно вручали у подножия Эйфелевой башни, то ее парафраз с ураганным абсолю майской розы и белесыми цветками дурмана дают не иначе как в шампань-баре на высоте 276 метров.

Top Secret

Bouge

Юный бренд из Монако проникся круговертью «Мулен Руж» и выпустил аромат с запахом грима, пудры, лака для волос и влажной кожи. И все это — чистая ботаника: бархатцы, миндаль, шафран, нектарин, колокольчик и жареный рис.

Le Gemme Erea и Le Gemme Kobraa

Bvlgari

Почти гендерное исследование — заручившись поддержкой парфюмеров Жака Кавалье и Альберто Морильяса Bvlgari превратил зеленый агат и змеиную яшму в женский и мужской ароматы соответственно. Le Gemme Erea получился теплым и утонченным не благодаря стереотипам, а благодаря пряными верхними нотами лимонного зеленого кардамона в сочетании с сомалийским ладаном, смешанным с мадагаскарской ванилью. Мужской Le Gemme Kobraa, наоборот, интенсивен и мистичен. В его основе также ладан, а еще герань и агаровое дерево. Бодрит!

Татьяна Зиза,
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