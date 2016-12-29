Секс, выдохшийся лагер, «Рычал-су», парацетамол и комбуча: главные специалисты по похмелью рассказывают, как сделать так, чтобы отпустило.
Секс, парацетамол и другие средства от похмелья: советуют бармены
«Рычал-су», айран и острый суп
Иван Гринько, шеф-бармен Social Club
Идеальный рецепт от похмелья для меня — это пить еще дня три. Вот на четвертый день пьянки похмелья как и не бывало. Но если у вас только один день в запасе после пьянки, самый верный способ — это весь день балдеть дома, лучше не выпивать. Глубоко дышать, есть любимую еду, ни о чем не переживать. Если же совсем нет времени, то можно обратиться к классическим методам — маленькому пиву, жирной и вредной еде. Но это не самый лучший вариант — очень классно выручает фосфалюгель и разные другие абсорбенты. Обязательно пить побольше воды: могу сказать, что я не фанат боржоми — «Рычал-су», например, гораздо спасительнее, как по мне. Еще, конечно, айран — слабогазированный кисломолочный напиток, который успокаивает очень мягко организм, и острый суп — он помогает вывести шлаки алкогольные посредством обильного потоотделения.
Парацетамол и комбуча
Артур Фролов, шеф-бармен бара Madbaren
От похмелья еще не придумали ничего лучшего,чем бокал ледяного лагера и таблетка парацетамола, но недавно я открыл для себя чайный гриб, комбучу, который очень хорошо оттягивает похмелье.
Удалить посты, прогулка, секс и пицца
Александр Болтян, шеф-бармен в баре «Бекицер»
Даже если вы проснулись дома, тем не менее мозг ещё не до конца понимает, который час и что вчера было. И не надо. Надо дойти до туалета, справить нужду, а в это время одно рукой залезть в смартфон и удалить вчерашние посты в соцсетях в надежде, что их мало, кто успел их прочитать. Следующий шаг руки на смартфоне — позвонить в доставку еды: важны только скорость и питательность, так что даже посредственный Ollis подойдет. Надо заказать пива, оно будет первым лекарством. Только обязательно бутылочное, а не разливное, чтобы не привезли так называемый слив. Внимание! Пиво через приложения заказать нельзя, поэтому придётся звонить. Важно не перебивать аппетит и дождаться пива, чтоб не только опохмелитесь, но и получить от его вкуса удовольствие. Далее — прогулка на улице минут 10 -15. Контакт с особями человеческой расы не желателен: ни к чему являть себя в таком виде. Хорошо бы воздержатся от курения.
До приезда курьера остаётся минут 20-30, можно идти домой. Если у вас есть девушка или молодой человек, то тут самое время для секса. Хорошо, если ваш партнёр в таком же состоянии, тогда это будет взаимность, а не одолжение. Перед встречей с курьером надо привести себя немного в порядок и не забудьте оставить курьеру чаевых, ведь похмелье — это время искупления грехов. Доставку получили, открываем первым делом пиво, делаем большой глоток и только потом можно приступить к еде. После обильного обеда-ужина можно все подкрепить в качестве контрольного выстрела рюмкой крепкого, но, главное, никакого интернета или телевизора. Дальше здоровый сон и только.
Если вы проснулись в более-менее приличной форме, то, зевая в удовольствие, доставайте кефир, ешьте лёгкий завтрак, прогуляйтесь обязательно и включайте дурацкий сериал, который приличный человек не может себе позволить в другое время.
Bloody Mary, выдохшийся лагер и борщ
Андрей Амелин, шеф-бармен Xander
С утра после вечеринки помогают хорошо приготовленная Bloody Mary, бутылка холодного и выдохшегося пива, заранее поставленная в холодильник, и русский стол — борщ и соленья.
Энтеросгель
Дмитрий Суворов, шеф-бармен Arka. Bar & Grill
Если понимаю, что предстоит бурное возлияние, перед употреблением алкоголя принимаю энтеросгель — этот препарат не даст сильно опьянеть и предотвращает симптомы похмелья.
Не мешать и пить много воды
Алексей Голощапов, бармен Tipplers
Средство для похмелья — смешивать спирты с разными компонентными базами, то есть те, что из пшеницы, не нужно чередовать с теми, что из винограда. А средство от похмелья, до которого лучше не доводить, — много воды вечером, энтеросгель и лагер утром.
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