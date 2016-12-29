Даже если вы проснулись дома, тем не менее мозг ещё не до конца понимает, который час и что вчера было. И не надо. Надо дойти до туалета, справить нужду, а в это время одно рукой залезть в смартфон и удалить вчерашние посты в соцсетях в надежде, что их мало, кто успел их прочитать. Следующий шаг руки на смартфоне — позвонить в доставку еды: важны только скорость и питательность, так что даже посредственный Ollis подойдет. Надо заказать пива, оно будет первым лекарством. Только обязательно бутылочное, а не разливное, чтобы не привезли так называемый слив. Внимание! Пиво через приложения заказать нельзя, поэтому придётся звонить. Важно не перебивать аппетит и дождаться пива, чтоб не только опохмелитесь, но и получить от его вкуса удовольствие. Далее — прогулка на улице минут 10 -15. Контакт с особями человеческой расы не желателен: ни к чему являть себя в таком виде. Хорошо бы воздержатся от курения.

До приезда курьера остаётся минут 20-30, можно идти домой. Если у вас есть девушка или молодой человек, то тут самое время для секса. Хорошо, если ваш партнёр в таком же состоянии, тогда это будет взаимность, а не одолжение. Перед встречей с курьером надо привести себя немного в порядок и не забудьте оставить курьеру чаевых, ведь похмелье — это время искупления грехов. Доставку получили, открываем первым делом пиво, делаем большой глоток и только потом можно приступить к еде. После обильного обеда-ужина можно все подкрепить в качестве контрольного выстрела рюмкой крепкого, но, главное, никакого интернета или телевизора. Дальше здоровый сон и только.

Если вы проснулись в более-менее приличной форме, то, зевая в удовольствие, доставайте кефир, ешьте лёгкий завтрак, прогуляйтесь обязательно и включайте дурацкий сериал, который приличный человек не может себе позволить в другое время.