«Собака.ru» рассказывает о рынках, лавках и частных хозяйствах, доставляющих на дом фермерские продукты, которых не сыщешь в обычном супермаркете, вроде деревенского молока, сметаны, органической свеклы и даже страусиного мяса или рябчиков.
Где заказать фермерские продукты в Петербурге: от ряженки и яиц до крольчатины и куропаток
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«Они пожрать любят»
Рынки
«Они пожрать любят»
Рынок выходного «Они пожрать любят» работает с десятком локальных фермерских хозяйств, крафтовыми сыроварами и локальными производителями разных диковинных продуктов, вроде калины протертой с медом или хлебных чипсов из пророщенной пшеницы. Максимально удобно – заказать готовый набор продуктов: например, бюджетный вариант (1900 рублей) – это коробка «На каждый день», в которую входит хлеб на закваске, сливочное масло и творог с фермы «Поместье Кондратьевых», домашняя ветчина, соски, паштет и сыр из Александро-Невской Лавры.
Где купить: «Они пожрать любят»
Василеостровский рынок
Быстрая и удобная служба доставки есть у Василеостровского рынка. Выбор огромный: фермерские яйца (в том числе перепелиные и яйца цесарки), утки, индейки, цыплята-корнишоны, мясная лавка от компании «Праймбиф» с качественными стейками, всевозможные овощи, фрукты и соленья, сыры, мясная гастрономия и мед. Главная новость грядущего лета – во дворе рынка появятся специальные бесплатные места для садоводов и огородников: можно будет купить зелень для засолки и самые настоящие дачные огурцы и яблоки.
Где купить: Василеостровский рынок
Долгоозерный рынок
Первый в городе рынок нового формата – Долгоозерный – тоже запустил свою службу доставки, которая работает, как в черте города, так и за КАД. Здесь отличный выбор охлажденной рыбы, притом такой, которую не так легко найти, вроде сома, налима или пеляди. Есть молочная продукция от небольших хозяйств, мясо (в том числе стейки сухого вызревания), сыры и большой раздел с полезными десертами: земляникой протертой с сахаром, домашней халвой и вареньем.
Где купить: Долгоозерный рынок
Южный рынок
Служба доставки работает и на Южном рынке – который в прошлом году открылся на проспекте Гагарина. Минимальная сумма заказа здесь – 1000 рублей, а привезти продукты могут в тот же день. Рынок поддерживает производителей из Ленинградской области и соседних регионов, и вообще старается не отставать от конкурентов: например, собирает отличные и не очень дорогие наборы фермерских продуктов. За 2412 рублей, скажем, вы получите: молоко, ряженку, десяток яиц, кефир, домашние брынзу, сулугуни, молодой сыр, обычное и топленое масло, буратту и упаковку хинкали.
Где купить: Южный рынок
Фермерские хозяйства и лавки
«Зеленый хутор»
«Зеленый хутор» – это интернет-магазин, который сотрудничает исключительно с фермерами и частными хозяйствами (а их количество уже превысило 50). Важное преимущество: рядом с каждым продуктом в каталоге есть ссылка на страничку фермера, так что, скажем, покупая краснодарскую органическую свеклу, можно взглянуть на фотографию Ивана Новичихина, который ее выращивает под контролем итальянского сертификационного института ICEA, а выбрав крольчатину – узнать, что ее производят в Ленинградской области на эко-ферме «Алёховщина» в 227 км от Петербурга.
Где купить: «Зелёный хутор»
«ЭкоФерма»
«ЭкоФерма» – крестьянское хозяйство под Выборгом, которое занимается разведением птицы и органическим земледелием, а еще предлагает продукцию своих соседей – частных хозяйств из Ленинградской, Новгородской и Псковской областей. В первую очередь, здесь поражает ассортимент птицы: помимо куриц, гусей, перепелок, уток, есть цесарки, куропатки, фазаны, страусы и индоутки. А еще здесь огромный выбор дичи: мяса лосей, оленей, глухари, рябчики, дикие зайцы и вальшнепсы, часть из которых впрочем доступны лишь под заказ и в пределах охотничьего сезона.
Где купить: «ЭкоФерма»
«Ферма на Вуоксе»
Собственное (и уже очень большое) фермерское хозяйство Александра Беляева работает с несколькими петербургскими рынками, а также возит свою продукцию в Петербург и Сестрорецк самостоятельно. Здесь большой выбор молочных продуктов – от домашнего молока и ряженки до сулугуни, есть собственный хлеб на закваске и выпечка, а еще множество полуфабрикатов: вареники, пельмени, хинкали, манты, голубцы и котлеты.
Где купить: «Ферма на Вуоксе»
Tasty Farm
Еще одно фермерское хозяйство из Ленинградской области, которое специализируется на птице. В первую очередь – на индейке, которую предлагают в нескольких размерах (6-12 кг), а отдельно продают фарш, потроха и даже набор для студня. Также здесь есть курицы, цесарки, утки, кролики, а еще копчения и сало собственного производства, молочные продукты, полуфабрикаты и специи.
Где купить: Tasty Farm
«Деревня»
Фермерское хозяйство, расположенное в деревне Матокса в 35 км от Петербурга, которое специализируется на производстве молочных продуктов и домашних сыров (в том числе козьих и овечьих), но продает также и другие продукты: самодельные колбасы, сосиски, хлеб, фрукты, овощи и грибы. Здесь точно заказывайте свежую моцареллу и буратту, она стоит даже дешевле фабричной из супермаркета.
Где купить: «Деревня»
«Это у нас семейное»
У агрофермы «Это у нас семейное» есть одноименная микросеть фермерских магазинов, ресторан «Молоко» под Петербургом, а недавно команда запустила и доставку продуктов. Продают здесь преимущественно то, что производят сами: молочные продукты, колбасы и ветчину, говядину, индейку и курицу, а еще икру и рыбу, в том числе радужную форель – которую выращивают в рыбном хозяйстве в Тихвинском районе Ленобласти.
Где купить: «Это у нас семейное»
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