Где заказать фермерские продукты в Петербурге: от ряженки и яиц до крольчатины и куропаток

Рынки

«Они пожрать любят»

Рынок выходного «Они пожрать любят» работает с десятком локальных фермерских хозяйств, крафтовыми сыроварами и локальными производителями разных диковинных продуктов, вроде калины протертой с медом или хлебных чипсов из пророщенной пшеницы. Максимально удобно – заказать готовый набор продуктов: например, бюджетный вариант (1900 рублей) – это коробка «На каждый день», в которую входит хлеб на закваске, сливочное масло и творог с фермы «Поместье Кондратьевых», домашняя ветчина, соски, паштет и сыр из Александро-Невской Лавры.

Где купить: «Они пожрать любят»

Василеостровский рынок

Быстрая и удобная служба доставки есть у Василеостровского рынка. Выбор огромный: фермерские яйца (в том числе перепелиные и яйца цесарки), утки, индейки, цыплята-корнишоны, мясная лавка от компании «Праймбиф» с качественными стейками, всевозможные овощи, фрукты и соленья, сыры, мясная гастрономия и мед. Главная новость грядущего лета – во дворе рынка появятся специальные бесплатные места для садоводов и огородников: можно будет купить зелень для засолки и самые настоящие дачные огурцы и яблоки.

Где купить: Василеостровский рынок

Долгоозерный рынок

Первый в городе рынок нового формата – Долгоозерный – тоже запустил свою службу доставки, которая работает, как в черте города, так и за КАД. Здесь отличный выбор охлажденной рыбы, притом такой, которую не так легко найти, вроде сома, налима или пеляди. Есть молочная продукция от небольших хозяйств, мясо (в том числе стейки сухого вызревания), сыры и большой раздел с полезными десертами: земляникой протертой с сахаром, домашней халвой и вареньем.

Где купить: Долгоозерный рынок

Южный рынок

Служба доставки работает и на Южном рынке – который в прошлом году открылся на проспекте Гагарина. Минимальная сумма заказа здесь – 1000 рублей, а привезти продукты могут в тот же день. Рынок поддерживает производителей из Ленинградской области и соседних регионов, и вообще старается не отставать от конкурентов: например, собирает отличные и не очень дорогие наборы фермерских продуктов. За 2412 рублей, скажем, вы получите: молоко, ряженку, десяток яиц, кефир, домашние брынзу, сулугуни, молодой сыр, обычное и топленое масло, буратту и упаковку хинкали.

Где купить: Южный рынок