5 фильмов о еде и поварах, которые стоит посмотреть, пока закрыты рестораны

«Хлеб на радость», 2012

Необыкновенно трогательную, но совершенно нереалистичную историю влюбленной пары, решившей уехать из Токио и открыть свою пекарню в небольшой деревушке (практически в чистом поле) – точно нельзя воспринимать как руководство к действию. Все что происходит в фильме – больше похоже на грезы уставшего от суеты горожанина, мечтающего о тихой и наполненной смыслом жизни в единение с природой, чем на бизнес-план. Психотерапевтический эффект поэзии, впрочем, никто не отменял: так что не удивляйтесь, если после просмотра фильма обнаружите себя на кухне, замешивающим тесто.