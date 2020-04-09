Пока рестораны по всей России закрыты на карантин, «Собака.ru» предлагает погрузиться в мир гастрономии при помощи кино. В нашей подборке – пять идеальных фильмов для просмотра за ужином.
5 фильмов о еде и поварах, которые стоит посмотреть, пока закрыты рестораны
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«Джули и Джулия: Готовим счастье по рецепту»
«Джули и Джулия: Готовим счастье по рецепту», 2009
Обе Джулии из фильма Норы Эфрон – реальные люди. Первая – Джулия Чайлд – звезда телевизионной кулинарии 60-х, которая на протяжение почти 40 лет прививала американцам любовь к готовке. Вторая – писательница Джули Пауэлл – в начале 2000-х выпустила книгу, в которой рассказала историю своего превращения из оператора колл-центра в гастрономического блогера. Вдохновляющие истории двух пассионариев, добровольно занявших место у плиты, может и не была бы такой привлекательной, если бы не пересказанная между делом история французской кухни (от малинового желе до бёф бургиньон) и комический талант Мерилл Стрип.
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«Повар для президента»
«Повар для президента», 2012
Если в «Джули и Джулии» аутентичная французская кухня выступает скорее в роли символа высокой гастрономии – великой цели, к которой стоит стремиться, но не обязательно достигать, то для главной героини этой комедии утиная печень в желе или улитки в горшочке – обычное дело. По сюжету, талантливого шеф-повара Гортензию Лабори приглашают стать личным поваром президента Франции, но взаимодействие с президентской канцелярией и службой протокола оказывается куда большим испытанием, чем процесс приготовления утки с сюрпризом по-руански.
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«Рататуй»
«Рататуй», 2007
Один из самых успешных мультфильмов студии Pixar, лауреат «Оскара» и «Золотого глобуса» – это идеальный способ привить любовь к кулинарии детям, а взрослым победить свои зоофобии. Крошка-крысенок Реми, суперспособностью которого являются тонкое обоняние и вкус, решает спасти от неминуемого краха парижский ресторан своего кумира шеф-повара Огюста Гюсто и для этого отправляется прямиком на кухню, где объединяет свои усилия с недотепой-уборщиком.
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«Хлеб на радость»
«Хлеб на радость», 2012
Необыкновенно трогательную, но совершенно нереалистичную историю влюбленной пары, решившей уехать из Токио и открыть свою пекарню в небольшой деревушке (практически в чистом поле) – точно нельзя воспринимать как руководство к действию. Все что происходит в фильме – больше похоже на грезы уставшего от суеты горожанина, мечтающего о тихой и наполненной смыслом жизни в единение с природой, чем на бизнес-план. Психотерапевтический эффект поэзии, впрочем, никто не отменял: так что не удивляйтесь, если после просмотра фильма обнаружите себя на кухне, замешивающим тесто.
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«Пряности и страсти»
«Пряности и страсти», 2014
Актерский дуэт британской актрисы Хелен Миррен и индийца Ома Пури разыгрывает на экране эпичную драму противостояния, определенно выходящего масштабом за рамки собственно сюжета, в котором большая индийская семья открывает свой ресторан напротив прославленного французского. Тесное соприкосновение двух культур предсказуемо выливается в гимн мультикультурализма, но не сразу: сначала идет серия зажигательных схваток. В ход идет тактика опустошение ближайшего супермаркета, граффити и даже «Коктейль Молотова».
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