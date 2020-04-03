7 кулинарных видео-блогов с простыми и понятными рецептами

Английский шеф-повар, ресторатор и один из самых известных телеведущих в мире – Джейми Оливер в первую очередь известен как популяризатор домашней кулинарии. В конце 90-х он стал настоящей звездой благодаря своей передаче «Голый шеф». Затем последовал коммерческий успех, открытие сети итальянских ресторанов по всему миру (в том числе в Петербурге), а следом – экономический крах: сейчас сеть ресторанов Jamie's Italian закрыла большинство филиалов. Но сам повар по-прежнему популярен и активно ведет свой канал: помимо рецептов, в нем есть несколько специальных рубрик. В одной – собраны полезные советы (например, как быстро нарезать лук или приготовить ароматное масло), в другой – по рецептам шефа готовят дети.