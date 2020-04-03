В самоизоляции и карантине мы вынуждены чаще готовить самостоятельно. Чтобы пребывание на кухне было в радость, «Собака.ru» выбрала 7 отличных российских и зарубежных кулинарных видео-блогов с простыми и понятными рецептами.
7 кулинарных видео-блогов с простыми и понятными рецептами
Ника Белоцерковская
Автор десятка кулинарных бестселлеров, основательница гастрономической школы и издатель «Собака.ru» Ника Белоцерковская свой кулинарный блог ведет многие годы. В нем всего поровну: заметки из путешествий, изобретательные рецепты, репортажи с кухонь великих шефов (в основном – французов и итальянцев) и отличные фотографии. Прямо сейчас особенно горячо советуем следить за инстаграмом Ники: совместно с основателем журнала «Афиша. Еда» шеф-поваром Алексеем Зиминым она запустила проект «Рецепты из карантина» и каждый день выкладывает по видеорецепту.
Александр Белькович
Пожалуй самый медийный повар Петербурга Александр Белькович совмещает карьеру на телевидении с работой бренд-шефом собственной сети бургреных Ketch Up, а еще ведет авторский youtube-канал. Одинаково экспрессивно (за эту эмоциональность мы особенно любим эти видео) Саша рассказывает и о том, как занять место в вагоне-ресторане «Сапсана», и том, как приготовить тыквенный киш или антибактериальный противовирусный шот. Бонус – видео-экскурсии из путешествий, с полезными советами для фуди и любителей гастро-туризма.
Юлия Высоцкая
С экспрессией все отлично и у актрисы, телевизионной ведущей и кулинарного блогера Юлии Высоцкой. Энтузиазм, с которым она прививает своим зрителям любовь к сытным завтракам, блюдам итальянской и французской кухни и милым семейным традициям, действует гипнотически. Видео-канал при том имеет действительно удобный рубрикатор: можно выбрать постные блюда, салаты, блюда из морепродуктов или быстрые рецепты, на приготовление которых уйдет не более 15 минут.
Илья Лазерсон
Известный петербургский шеф Илья Лазерсон вел десятки различных кулинарных шоу на телевидении и радио, написал несколько книг, а недавно запустил и собственный канал на YouTube. Сильная его сторона в вариативности и практичности. Рецепты понятных и популярных блюд здесь чередуются с едой, которая у большинства людей проходит по категории guilty pleasure, вроде куры-гриль или бутербродов с консервированной сайрой.
Гордон Рамзи
Невозможно не любить британского звездного шефа Гордона Рамзи, это признают даже строгие инспекторы «Мишлен», много лет включающие его рестораны в Красный гид. Во-первых, одно удовольствие смотреть за тем с какой нежностью он относится к своим кулинарным опытам. Во-вторых, уважение вызывает его активная гражданская позиция: рамзи помогает заключенным, организовав в одной из британских тюрем кулинарную школу. Ну и, главное – он просто отлично умеет увлекать готовкой зрителей и не боится быть смешным.
Джейми Оливер
Английский шеф-повар, ресторатор и один из самых известных телеведущих в мире – Джейми Оливер в первую очередь известен как популяризатор домашней кулинарии. В конце 90-х он стал настоящей звездой благодаря своей передаче «Голый шеф». Затем последовал коммерческий успех, открытие сети итальянских ресторанов по всему миру (в том числе в Петербурге), а следом – экономический крах: сейчас сеть ресторанов Jamie's Italian закрыла большинство филиалов. Но сам повар по-прежнему популярен и активно ведет свой канал: помимо рецептов, в нем есть несколько специальных рубрик. В одной – собраны полезные советы (например, как быстро нарезать лук или приготовить ароматное масло), в другой – по рецептам шефа готовят дети.
Cooking with Dog
Бонус! Самый удивительный кулинарный youtube-канал придумали, разумеется, японцы. Долгое время одним из главных действующих лиц коротких видео с рецептами простых домашних блюд азиатской кухни (от удона и суши до моти) был симпатяга-пудель по кличке Фрэнсис, меланхолично наблюдавший за процессом. Несколько лет назад пса не стало, но он по-прежнему остается символом канала, а его место на кухонном столе заняли плюшевые игрушки.
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