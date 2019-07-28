На Большой конюшенной открылась рюмочная «Свободная»

На Большой конюшенной, 31 открылась новая рюмочная «Свободная», попасть в которую можно через арку первого этажа.

В меню имеются настойки по 150 ₽, пиво и несколько сортов крепкого алкоголя. В заведении пождают необычные закуски: разносол, маринады, оливки, сыры, крем из шпрот и адыгейского сыра. А также различные бутерброды, например, паштет с малиной и кедром — 150 ₽ , икорный сет — 450 ₽, в том числе классические супы и горячее.

Отмечается, что по средам в рюмочной будут устраивать акцию, в рамках которой посетитель платит лишь за алкоголь, закуски предоставляются бесплатно.