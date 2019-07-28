На Большой конюшенной открылась рюмочная «Свободная»
На Большой конюшенной, 31 открылась новая рюмочная «Свободная», попасть в которую можно через арку первого этажа.
В меню имеются настойки по 150 ₽, пиво и несколько сортов крепкого алкоголя. В заведении пождают необычные закуски: разносол, маринады, оливки, сыры, крем из шпрот и адыгейского сыра. А также различные бутерброды, например, паштет с малиной и кедром — 150 ₽ , икорный сет — 450 ₽, в том числе классические супы и горячее.
Отмечается, что по средам в рюмочной будут устраивать акцию, в рамках которой посетитель платит лишь за алкоголь, закуски предоставляются бесплатно.
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Люди, други, дружочки, ребятки, есть инфа Подъехали первые фотки наших блюд, приходим, пробуем, выпиваем! Часть 1 1. Куриный паштет с малиной и кедром 2. Докторская обжаренная с мариновыным яйцом 3. Ржаной тост с языком, хреном и чесноком 4. Крем-сало на хлебе 5. Тушенка с зеленым горошком на хлебе 6. Крем из шпрот и адыгейского сыра 7. Килька в томате с вареньем из огурцов и каперсами #бар#рюмочная#барыспб#свобода#свободная#настойки#рюмочнаясвободная
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Люди, други, дружочки, ребятки, есть инфа Подъехали первые фотки наших блюд, приходим, пробуем, выпиваем! Часть 2 1. Сморреброд с сельдью 2. Залом с молодым картофелем 3. Грузди в сметане с красным лучком 4. Маринады 5. Разносол 6. Сугудай из кильки с зеленым яблоком #бар#рюмочная#барыспб#свобода#свободная#настойки#рюмочнаясвободная
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