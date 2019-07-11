На Новой Голландии открылась бургерная «108» от экс-шефа Buddha-Bar

Основатели сделали ставку не только на «цельную» начинку, но и на свежие булочки. Их, кстати, будут выпекать неподалеку от Новой Голландии, чтобы получать «самыми свежими, с нежным мякишем и хрустящей корочкой».

Новый проект возглавил Александр Бугаевский, до этого пять лет руководивший сетью ресторанов Buddha-Bar в Петербурге. В команде с Бугаевским работают также Сергей Глазунов, Клим Жуков и Дмитрий Кюлленен, которые уже запускали на Новой Голладии «Дзамико» и Ronny, а также gills на Казанской улице. За атмосферу классического американского дайнера отвечает Андрей Перепечко, в портфолио у которого – дизайн для гастропроектов Tiger Lily, Сo-op Garage и Jack & Chan.