На Кирочной открылся винный коворкинг-бар «Коллеги»

За оформление бара и коворкинга отвечал Андрей Перепечко , который ранее работал над интерьерами для Tiger Lily, Сo-op Garage, Jack & Chan и Chop-Chop. А за подбор винной карты – один из сооснователей «Коллег» и владелец винотеки Winebrothers Петр Коротченко.

На Кирочной, 6 открылся бар «Коллеги». Новое место позиционирует себя как винный бар «через дверь» от одноименного коворкинга, в котором днем гости могут перекусить и выпить кофе, а вечером – пропустить пару бокалов натурального вина.

Фаворит меню, судя по количеству упоминаний в Instagram, – поке с лососем, а винная карта предлагает не только натуральные и биодинамические вина, но и классику.

В «Коллегах» обещают ввести на постоянной основе «модные завтраки», а пока подают гостям фермерские сырники, круассаны и гранолу. Из более весомых позиций – по два вида крем-супов и врапов, а также классические пасты арабиата и болоньезе. Гастрономических изысков не обещают, делая ставку на вкусную и сытную кухню.

Для всех гостей бара действует скидка в 30% на вино и пиво с собой, а также специальное предложение для резидентов одноименного коворкинга – им предлагают 10% на все меню.