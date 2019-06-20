На улице Рубинштейна в полном режиме заработало кафе Papaya

Главная питейная улица Петербурга уверенно становится местным China-town. Паназиатское кафе Papaya от создателей «Географии» и ресторана «МА» официально открылось в прошедший уикенд по адресу Рубинштейна, 16.

В меню шеф-повара Александра Куренкова сплошные хиты — все, что мы давно понимаем без уточнений и переводчика: битые огурцы, гедза, поке, роллы, карри, том ям и фо бо. В коктейльной карте принцип схожий — классика с азиатскими акцентами.

Улица Рубинштейна, 16