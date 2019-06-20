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На улице Рубинштейна в полном режиме заработало кафе Papaya

Главная питейная улица Петербурга уверенно становится местным China-town. Паназиатское кафе Papaya от создателей «Географии» и ресторана «МА» официально открылось в прошедший уикенд по адресу Рубинштейна, 16.

Интерьер придуман студией дизайна Paum Family, получилась затейливая смесь тропиков и японского минимализма.

  • Капуста кимчи

  • Карри из барашка с печёным картофелем

  • Салат с уткой и бобами эдомами

  • Салат с креветкой и апельсинами

  • Севиче из томатов с соусом сальса

В меню шеф-повара Александра Куренкова сплошные хиты — все, что мы давно понимаем без уточнений и переводчика: битые огурцы, гедза, поке, роллы, карри, том ям и фо бо. В коктейльной карте принцип схожий — классика с азиатскими акцентами.

Улица Рубинштейна, 16

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