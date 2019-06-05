На Рубинштейна открылось паназиатское бистро Tent с коктейлями и вином

Четная сторона улицы Рубинштейна теперь официально кратчайший путь к сердцам поклонников Паназии: между J. Ramen, Subzero и Duo. Asia заработало бистро Tent. Его ноу-хау — равновеликий по значению кухне бар: коктейли и вино здесь не менее важны (и прекрасны!), чем суши, рамен и роллы.

Место спродюсировала «ОПГ Добрых дел», в портфеле которой бизнесы от общепита — включая Hamlet + Jacks, «Винный шкаф» и несколько корнеров на Долгоозерном рынке — до строительной компании и стоматологии. Глава «ОПГ» философ и предприниматель Евгений Хитьков в роде своих занятий еще мог бы указывать «хедхантер»: он умеет увидеть потенциал и дать ему карт-бланш.