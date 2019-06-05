На Рубинштейна открылось паназиатское бистро Tent с коктейлями и вином
Четная сторона улицы Рубинштейна теперь официально кратчайший путь к сердцам поклонников Паназии: между J. Ramen, Subzero и Duo. Asia заработало бистро Tent. Его ноу-хау — равновеликий по значению кухне бар: коктейли и вино здесь не менее важны (и прекрасны!), чем суши, рамен и роллы.
Место спродюсировала «ОПГ Добрых дел», в портфеле которой бизнесы от общепита — включая Hamlet + Jacks, «Винный шкаф» и несколько корнеров на Долгоозерном рынке — до строительной компании и стоматологии. Глава «ОПГ» философ и предприниматель Евгений Хитьков в роде своих занятий еще мог бы указывать «хедхантер»: он умеет увидеть потенциал и дать ему карт-бланш.
Барную стойку Tent Хитьков построил для молодого бартендера Романа Пометкова: тот ради нее переехал из Москвы, оставив за плечами Fahrenheit и Public. Взяв курс на ферментацию, которым бармены следуют за поварами, для Old Fashion он настаивает микс трех чаев (рисовый генмаття, золотистый османтус и гречневый дают коктейлю пряную горечь, но не прямолинейную, а как у абрикосовой косточки), а для Curry SunRice делает кордиал из желтого карри.
Винную карту в Tent написал шеф-сомелье «Винного шкафа» Евгений Усачев, а меню придумал Максим Ражев — он давно трудится на кухне Hamlet + Jacks, и мы, признаемся, давно считаем, что Максу пора выступать соло. Его суперспособность — нюансировка, богатая и тонкая. Готовы это доказать, призвав в ассистенты креветку. Как суши она идет с мятой и ферментированной малиной, в роллах — с клубничным барбекю и шичими, как закуска — со сливовой заправкой, шашлычками якитори — с лаймом и медом, а когда ею начиняют пельмени гедза, то соусом — рыбный винегрет.
Ул. Рубинштейна, 28
Текст: Анастасия Павленкова
Фото: Алексей Сорпов
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