На улице Некрасова открывается кафе Dogs — самые большие хот-доги от команды бара «Сидр и Нэнси»

Уже в мае команда бара «Сидр и Нэнси» откроет на улице Некрасова, 23 кафе Dogs. Обещают самые большие хот-доги в городе — 30-сантиметровые колбаски собственного производства в булочках, выпекаемых непосредственно перед подачей блюда гостю. Верим, но проверим!

Все ингредиенты для самых больших хот-догов в городе в Dogs будут готовить на собственном производстве — колбаски, соусы и топпинги для хот-догов, а также булочки, которые выпекут перед подачей блюда. Цены в заведении будут начинаться от 350 рублей за позицию, средний чек — 600 рублей. От «Сидра и Нэнси» кафе достанется не только команда, но и дизайнер — за интерьеры заведения отвечает Анна Дельгадо, разработавшая визуальную концепцию рыбного ресторана La Perla Nera и ресторана русской кухни Petrov-Vodkin.

После открытия, которое запланировано на конец мая, команда кафе Dogs также запустит доставку.