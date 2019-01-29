Рисовая каша на кокосовом молоке с хурмой в манговом соусе

Сырники со сметаной

Круассан с лососем и сливочным сыром

На Дегтярной улице заработал итальянский ресторан Friends of Friends, который примечателен по трем причинам.

Во-первых, здесь подают небанальные завтраки с восьми утра. Овсянку и рисовую приготовят на любом виде молока или на воде, но советуем обратить внимание на поленту: кукурузную крупу здесь заваривают на тыквенном соке до жидкой консистенции и подают с гранолой, тыквенными семечками и черносливом, пропитанным ромом.

Орзо с осьминогом и чоризо

Карбонара

Во-вторых, сами делают пасту из-под ножа на открытой кухне. Помимо карбонары, которую здесь подают в соусе из яиц, сыров пекорино, пармезана и специй, готовят орзо с осьминогом и чоризо – свиной колбасой со специями родом из Испании – и классическую римскую пасту «качо-э-пепе», секрет которой в качественном сыре пекорино романо и щепотке черного перца.

В планах у команды превратить Friends of Friends в главное точку пасты в Петербурге и разработать еще с десяток различных видов. Казалось бы, зачем вводить в 2019-м году в меню тирамису, но в Friends of Friends крем для этого незаслуженно опошленного десерта делают из маскарпоне без добавления сливок и пропитывают им еще и бисквит – он получается очень сочным и, конечно, кошмарно вредным для вашей фигуры. Впрочем, для всех страждущих есть безобидная свежая горсть шпината, рукколы, маш-салата со свеклой, слайсами клубники и козьим сыром и соусом из сока черной смородины.

В-третьих, Friends of Friends запустила молодая команда. На кухне экспериментирует 24-летний шеф-повар Григорий Глухов, в портфолио которого работа в холдинге Ginza, и не стесняется подавать нежнейшую базиликовую панакоту с кисло-сладким томатным вареньем.

Кроме того, пока что Friends fo Friends работают в тестовом режиме, не получили лицензии на алкоголь – в ресторан можно со своим без пробкового сбора.

Ресторан Friends of Friends Дегтярная ул., 1 Узнать подробнее