Открылась кондитерская с шедеврами Дали и Ван Гога (Да, их можно съесть!)

Аня успевает все – украшать десерты вручную, много общаться с гостями и контролировать работу цеха, который находится в этом же здании. Там, помимо пирожных, кондитер продолжает делать торты, в том числе стилизованные под платья от кутюр, которые полюбились звездам от певицы Елены Ваенги до модели Елены Перминовой.

В планах у Красовской – сезонные коллекции десертов, ранние завтраки и винная карта, каждая позиция которой будет подобрана под конкретный десерт.