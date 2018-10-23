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Открылась кондитерская с шедеврами Дали и Ван Гога (Да, их можно съесть!)

Шесть лет назад Анна Красовская покинула пост директора PR и GR международной компании ради карьеры пекаря, отучилась в Le Cordon Bleu и вернулась в Россию – запускать свое производство, а теперь еще и авторскую кондитерскую

На Петроградской стороне запустилась авторская «Кондитерская Анны Красовской» с конфетами ручной работы, девятью видами эклеров и пирожными, на которые девушку вдохновили полотна известных художников: «Губы» Дали – шоколадный мусс из бельгийского шоколада с чили и эстрагоном, «Черный квадрат» Малевича – медовик с коржами, пропитанными сметанным кремом, «Поцелуй» Климта – корзиночка с лимонным кремом, а «Звездная ночи» Ван Гога – нежнейший чизкейк с кремом из черники и голубики.

  • "Звездная ночь" Ван Гога, "Губы" Дали, "Поцелуй" Климта (по часовой стрелке)

  • Ванильный эклер по мотивам Боттичелли, шоколадный по мотивам Дали

Аня успевает все – украшать десерты вручную, много общаться с гостями и контролировать работу цеха, который находится в этом же здании. Там, помимо пирожных, кондитер продолжает делать торты, в том числе стилизованные под платья от кутюр, которые полюбились звездам от певицы Елены Ваенги до модели Елены Перминовой.

В планах у Красовской – сезонные коллекции десертов, ранние завтраки и винная карта, каждая позиция которой будет подобрана под конкретный десерт.

Анна Красовская

Кондитер

Идею открыть кондитерскую мне подсказали мои заказчики, хотя изначально мне эта история не нравилась: меня никогда не привлекала работа на поток и витрины с одинаковыми десертами. Но потом я придумала линейку пирожных имени любимых многими художников и решила попробовать. Делать десерты стабильного качества и при этом такой формы оказалось не менее сложно, чем создавать миниатюрные детали для уникальных тортов.

«Кондитерская Анны Красовской»

Ул. Академика Павлова, 7

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Фото: Алексей Сорпов

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