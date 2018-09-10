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На Горьковской открылась кофейня Black Coffee Co.

На Петроградской стороне открылась кофейня Black Coffee Co., где варят классику и альтернативу – харио, аэропресс, американ-пресс и фильтр-кофе – исключительно из зерен Specialty, то есть высшего класса. Из еды предлагают десерты и небольшие сытные закуски – киши и сандвичи. 

По словам владельца Павла Воинова, это заведение «не условный «лавандовый раф», а кофейня с брутальным интерьером и соответствующей музыкой, где можно сесть за стойку и поговорить с бариста о жизни, как в баре».  

Именно поэтому в кофейне установили барную стойку внушительного размера, потолок — металлический, с черно-белыми комиксами. В интерьере оставили стену с исторической кирпичной кладкой доходного дома Кельдаля, в котором расположено заведение. 

Цены обещают демократичные, так, за шот эспрессо попросят 100 рублей, а за стандартный капучино — 150. 

В планах у создателей Black Coffee Co. проведение каппингов — профессиональных дегустаций — и лекций на тему кофе, а также экскурсии по Петроградской стороне по нескольким маршрутам, для каждого из которых разработают подходящий напиток.

Кофейня Black Coffee Co.

Каменноостровский проспект, 13/2

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Автор: sobaka
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Места: Black Coffee Co
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