На Петроградской стороне открылась кофейня Black Coffee Co., где варят классику и альтернативу – харио, аэропресс, американ-пресс и фильтр-кофе – исключительно из зерен Specialty, то есть высшего класса. Из еды предлагают десерты и небольшие сытные закуски – киши и сандвичи.

По словам владельца Павла Воинова, это заведение «не условный «лавандовый раф», а кофейня с брутальным интерьером и соответствующей музыкой, где можно сесть за стойку и поговорить с бариста о жизни, как в баре».

Именно поэтому в кофейне установили барную стойку внушительного размера, потолок — металлический, с черно-белыми комиксами. В интерьере оставили стену с исторической кирпичной кладкой доходного дома Кельдаля, в котором расположено заведение.

Цены обещают демократичные, так, за шот эспрессо попросят 100 рублей, а за стандартный капучино — 150.

В планах у создателей Black Coffee Co. проведение каппингов — профессиональных дегустаций — и лекций на тему кофе, а также экскурсии по Петроградской стороне по нескольким маршрутам, для каждого из которых разработают подходящий напиток.