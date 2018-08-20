На улице Рубинштейна заработала «Китайская квартира Брюса Ли»
На главной барной улице города появилось еще одно место, специализирующееся на азиатской кухне. Алексей Крылов и Александр Прокофьев, которых мы знаем по ресторанам Gastroli, «Компания» и Jungle, открыли «Китайскую квартиру Брюса Ли».
Главная позиция в меню – утка по-пекински, которую Никита Лопатин, ответственный и за кухню в Jungle, готовит по классике и подает с блинчиками, соломкой из свежего огурца и лука-порея. К утке полагается два соуса – пряный хойсин и кисловатый сливовый. Положите лепешку на тарелку, щедро залейте соусами и заверните в нее огурец, лук и мясо, которое у Лопатина получается мягким и сочным. По правилам утку едят палочками, но позволительно и руками.
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Никита Лопатин, шеф-повар
Подходящую птицу мы нашли на ферме Барышева в Ленобласти – здесь уток специально откармливают и не дают им ходить, чтобы мясо оставалось белым и достаточно жирным. Пробовали много разных вариантов, от одной утки неприятно пахнет дичью, у другой какая-то неаккуратна кожа, а эти подошли идеально. Первым делом тушку ошпариваем кипятком и маринуем с соусом хойсин, кинзой, тофу и шаосинским рисовым вином. Затем зашиваем, обливаем двумя видами уксуса и мальтозой, необходимой для образования корочки, и оставляем на сутки. На приготовление одной утки уходит два с половиной дня. Это самая популярная позиция в меню, и будет любопытно посчитать, сколько птиц у нас съедят за первый месяц работы».
В скором времени шеф-повар обещает ввести еще несколько видов лапши и авторские суши и роллы, в том числе ролл с уткой по-пекински. А пока, помимо главного блюда, пробуйте оленину с бобовым соусом и рисом и пад-тай с креветками или курицей – обжаренную рисовую лапшу с овощами и орехами. В качестве закуски возьмите салат со свиными ушами, которые мелко нарезаются вместе с зеленью, овощами и кунжутом, – его хорошо запивать пивом. Для вегетарианцев предусмотрен салат со стеклянной лапшой и огурцом. Из японской кухни – традиционные жареные гедза с говядиной, которые подаются в глубокой миске с бульоном, зеленью и приправами. На десерт берите жареные бананы в сливочном соусе, посыпанные миндалем. Запивать их стоит чаем анчан – он приобретает насыщенный синий оттенок благодаря цветкам клитории тройчатой («мотылькового горошка»). Из алкогольных напитков – коктейли, саке, вино и несколько видов пива.
Интерьером «Китайской квартиры Брюса Ли» занимались сами владельцы: Алексей Крылов и Александр Прокофьев собирали мебель, украшения и посуду по блошиным рынкам и антикварным магазинам России и Азии, в том числе чайный сервиз из тонкого фарфора с росписью ручной работы. Во втором зале по центру – большой красный стол и персидский ковер. На стенах – изображения Будды и азиатских женщин, агитплакаты и календари, на потолках – десятки красных китайских фонариков. Брюс Ли присутствует только в названии, оформлении меню и на стикерах-наклейках, которые пока что есть в наличии. «Китайскую квартиру Брюса Ли», как и интерьеры Jungle, так и хочется выкладывать не только в «сторис», но и в основную ленту Instagram.
По выходным заведение работает до пяти утра. На еду с собой действует 25-процентная скидка, по центру города доставляют блюда, приготовленные на воке.
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Кафе Китайская квартира Брюса Ли
Ул. Рубинштейна, 27
Текст: Дарья Гнашко
Фото: Александр Попов
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