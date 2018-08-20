Интерьером «Китайской квартиры Брюса Ли» занимались сами владельцы: Алексей Крылов и Александр Прокофьев собирали мебель, украшения и посуду по блошиным рынкам и антикварным магазинам России и Азии, в том числе чайный сервиз из тонкого фарфора с росписью ручной работы. Во втором зале по центру – большой красный стол и персидский ковер. На стенах – изображения Будды и азиатских женщин, агитплакаты и календари, на потолках – десятки красных китайских фонариков. Брюс Ли присутствует только в названии, оформлении меню и на стикерах-наклейках, которые пока что есть в наличии. «Китайскую квартиру Брюса Ли», как и интерьеры Jungle, так и хочется выкладывать не только в «сторис», но и в основную ленту Instagram.

По выходным заведение работает до пяти утра. На еду с собой действует 25-процентная скидка, по центру города доставляют блюда, приготовленные на воке.

Кафе Китайская квартира Брюса Ли Ул. Рубинштейна, 27 Узнать подробнее

Текст: Дарья Гнашко

Фото: Александр Попов