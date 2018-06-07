Итак, вы главный человек в погребе. В чем состоит особенность вашей работы?

Каждый год мы с командой выбираем коньячные спирты, которые нам привозят виноделы, и берем только сделанные из винограда, выращенного в провинции Коньяк. Моя задача — попробовать все, выбрать лучшие и составить из них купажи для всех категорий коньяков начиная с VSOP, через 1738 и, как в этот раз, к Carte Blanche. Каждый раз я стремлюсь создать нечто новое, сохранив в то же время стиль и целостность фирменного стиля Дома Remy Martin, ведь работаю я со спиртами, созданными предыдущими мастерами погреба задолго до меня.

Как часто проходят дегустации?

В течение года мы с командой должны попробовать 4000 коньячных спиртов. 800 производителей винограда привозят нам свою продукцию, чтобы отобрать лучшие образцы. Дегустировать приходится каждый день. В два пиковых сезона дегустаций становится еще больше. Первый пиковый сезон — с ноября по март, когда собственно идет процесс дистилляции и производители представляют нам свою продукцию на отбор. Второй — с мая по июнь, когда мы тестируем выдержанные спирты, которые мы сами закладывали в наши бочки, где они развиваются и выдерживаются под нашим наблюдением.

Конечно, количество образцов от раза к разу зависит от многих факторов, но бывает, за одну дегустацию мы можем попробовать четверть и даже сотню выдержанных коньячных спиртов. И таких сессий может быть две-три в один день. Но надо понимать, что мы не всегда пробуем образцы на вкус, большую часть мы пробуем лишь на аромат и делаем отбор «по носу». Вот когда проводим дегустацию совсем выдержанных коньячных спиртов — за один раз это может быть два-три образца, не больше, — в таком случае мы обязательно пробуем их на вкус. Послевкусие и его длительность — важные характеристики напитка, поэтому мы оцениваем всю палитру вкусов, чтобы понимать картину законченной.

Какой самый старый спирт в погребе Дома?

Датируется 1891 годом. И это живой (французское выражение «eau de vie» дословно означает «вода жизни») спирт, он по-прежнему используется в купажировании.

Самый старый коньяк — это самый дорогой коньяк?

Не обязательно. Стоимость зависит от места, где он был сделан, и качества первоначального спирта. Каждый дистиллят отличается один от другого, каждый воплощает в себе то, что мы называем терруаром. Моя задача как мастера погреба с самого начала жизни коньячного спирта отслеживать его качество для понимания потенциала напитка категории, в которую он должен превратиться.

Иногда самые ценные коньяки и правда являются самыми выдержанными, потому что с каждым годом напиток становится ароматнее и качественнее, к тому же количество его в каждой бочке уменьшается — имею в виду так называемую долю ангелов, естественное испарение напитка через поры древесины. В среднем в год бочка теряет через испарение 2–3% от объема.