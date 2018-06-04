В Манежном переулке открылся Mr. Bo — долгожданный азиатский ресторан двух шеф-поваров
Дмитрий Богачев и Эльдар Мурадов готовят тунец с цветками огуречной травы, язычки ягненка и свеклу с красными ягодами.
Гастрономический кластер вокруг Кирочной улицы усиливается: возле Спасо-Преображенского собора, наконец, открылся Mr. Bo — первый самостоятельный проект двух шеф-поваров Дмитрия Богачева и Эльдара Мурадова. Mr. в названии — не «мистер», а цитата из фамилии Мурадова; Bo — первые две буквы в фамилии Богачева. Четыре года творческий тандем трудился в «Мансарде» от холдинга Ginza Project, а весь последний год шефы строили ресторан в Манежном переулке.
Пространство квартировавшего здесь раньше ресторана Square переменили полностью — сделали легковесный индустриальный шик: снесли пару стен, оставшиеся украсили живописными абстракциями, темные обои раскрасили золотом, развесили зеркала и оголили потолочный кирпич. Посадочные места — на летней веранде, где от недавно отреставрированного собора летит колокольный перезвон, и в двух залах— с манерной инсталляцией «Эволюция японских ножей» и в дальнем — с большой открытой кухней и устричной станцией. На ней блестят на льду бутылки с белым вином и сервируют устрицы: достают из раковин, укладывают в тяжеленные керамические плошки и дополняют лепестками красного лука, табаско и маракуйей.
В маленьком меню от силы двадцать пять позиций, почти в каждой тарелке— эстетский азиатский акцент. Соединять треску с копченым творогом и подавать язычки ягненка с кремом из васаби Богачев и Мурадов начинали еще в «Мансарде», но входящий в холдинг большой ресторан имеет свои законы жанра и не всегда дает волю авторским задумкам и амбициям. В своем же собственном месте шефы показывают лучшее, на что способны. Обязательно надо брать креветку с томатами и терпким соусом из юзу на рисовых чипсах с тончайшими пластинами сельдерея, гребешок, укрытый авокадо, имбирным желе и цитрусовым трио, обожженные ломти говядины с трюфельным соусом и кетчупом из белых грибов, переложенные кружками дайкона, миниатюрные димсамы с цыпленком и грибами шиитаке на тонком заварном тесте, пушистую рукодельную чиабатту из хлебной корзинки и запеченный абрикос в компании с меренгой и оливковой карамелью. Самое дорогое блюдо стоит 750 руб. — сладковатый осьминог на рисе, пересыпанный кунжутом.
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Дмитрий Богачев
Идею ресторана мы придумали давно, три года назад, строили одиннадцать месяцев — практически выносили и родили ребенка. Здесь мы воплотили весь наш опыт и отвечаем за любую мелочь — за кухню, за зал, за каждую паркетину на полу. Эльдар — тот человек, которому я доверяю на все сто процентов. Как мы готовим вдвоем? Все блюда из меню придуманы совместно. Забавно, но часто у нас абсолютно полярные взгляды на блюдо, мы спорим, обсуждаем, готовим, снова спорим и в итоге приходим к идеальному балансу».
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Эльдар Мурадов
В меню Mr. Bo — то, к чему мы пришли за три года работы вместе, плечом к плечу. Я уже работал в «Мансарде», когда пришел Дима Богачев. Сперва мы смотрели друг на друга исподлобья, а потом услышали и стали понимать друг друга. А когда я занял первое место на региональном этапе конкурса S. Pellegrino Young Chef в 2015 году, Дима сильно помог мне готовиться перед поездкой на финал в Милан. После этого мы уже пошли в ногу и всегда поддерживаем друг друга. Для нас главное — не быть скучными, готовить то, что гость не сможет приготовить дома, и двигать гастрономию в массы».
Текст: Анна Коварская
Фото: Александр Попов
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