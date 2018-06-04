В Манежном переулке открылся Mr. Bo — долгожданный азиатский ресторан двух шеф-поваров

Эльдар Мурадов В меню Mr. Bo — то, к чему мы пришли за три года работы вместе, плечом к плечу. Я уже работал в «Мансарде», когда пришел Дима Богачев. Сперва мы смотрели друг на друга исподлобья, а потом услышали и стали понимать друг друга. А когда я занял первое место на региональном этапе конкурса S. Pellegrino Young Chef в 2015 году, Дима сильно помог мне готовиться перед поездкой на финал в Милан. После этого мы уже пошли в ногу и всегда поддерживаем друг друга. Для нас главное — не быть скучными, готовить то, что гость не сможет приготовить дома, и двигать гастрономию в массы».