На Маяковского открылся спикизи бар Distillate с секретным садом и зеркалом Федора Шаляпина

Летом для посетителей работает открытая терраса на несколько столиков. Во внутреннем дворе расположился секретный сад, пройти в который можно только через окно бара. Оттуда можно хорошо разглядеть высокую трубу старой кирпичной кладки, принадлежащую местной котельной еще с дореволюционных времен.

Любые коктейли или домашние лимонады можно взять с собой и продолжить прогулку со своим напитком. Полноценную кухню бар не предлагает, но можно заказать к вину сыр или настоящую прошутто, также сэндвичи и легкие закуски.

В заведении представлена насыщенная линейка дистиллятов и вкуснейшие домашние ягодные настойки на самогоне. Настоящий самогон можно попробовать в баре или купить штоф для домашнего праздничного стола. Коктейли составлены таким образом, чтобы на следующее утро гости проснулись со свежей головой. В баре проводятся тематические вечера, проходят выступления артистов, молодые поэты и прозаики города учатся выступать перед аудиторией.