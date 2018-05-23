В Гостином Дворе к ЧМ-2018 открывается бар длиной 300 метров (и культурной программой!)

Петербург 14 июня примет Чемпионат мира по футболу. По этому случаю 26 мая запускается «Гастропаб 100 ярдов» — под него отвели весь второй этаж Невской линии Гостиного Двора. По всей парадной галерее от Садовой до Перинной установили шестнадцать барных стоек с тремя пивными кранами на каждой.

Акцент создатели сделали на отечественный крафт. Барную историю разбавят корнеры с едой — закусить бургерами и другими уличными специалитетами можно будет в двенадцати стритфудах от ресторанов Port, Beerburgers, «Еда в кубе», Da’Bro, «Движок» и других.

Живые трансляции матчей мундиаля посетители увидят на тридцати мониторах, которые расположены по всему бару. Пиво наливают с двенадцати утра до двух ночи, и, что немаловажно для любителей пенного, в заведении в приличном количестве установлены туалеты.