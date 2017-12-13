В Петербурге открылся круглосуточный ресторан паназиатской кухни «Шикари»

В Петербурге открылся новый ресторан паназиатской кухни «Шикари». Он находится по адресу: Невский проспект, 30. Заведение работает круглосуточно и вмещает 80 гостей.

Как сообщили представители ресторана «Собака.ru», в меню объединены гастрономические доминанты крупнейших стран Азии, а команда заведения ищет лучшие аутентичные рецепты, изучает секреты и традиции приготовления у местных жителей и кулинарных экспертов Вьетнама, Таиланда, Сингапура, Китая, Японии, Индии и других стран.

В разделе меню «Хиты Азии» – блюда, которые можно попробовать только в «Шикари». Для удобства гостей они отмечены геолокацией, чтобы каждый смог выбрать себе вкус определенной страны. Среди позиций меню – корейский «Горячий кукси» (285 руб.), индийский плов «Касария» с курицей (415 руб.), камбоджийский «Лок-лак» (565 руб.), индонезийское «Сате из курицы» (375 руб.) или любое из трех десятков разнообразных азиатских блюд.

При входе каждого гостя встречают комплиментом от заведения – имбирным напитком «Шика-Шика» и браслетом с символами, а ровно в 18.00 всех угощают бокалом фирменного пива «Шивари», чаем или кофе.