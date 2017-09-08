На премии «Что где есть в Петербурге» «Собака.ru» мы назвали самые главные из открывшихся за предыдущий год ресторанов со средним чеком в районе 1000 рублей. Полный список номинантов премии можно посмотреть здесь.
14 лучших ресторанов 2017 года на каждый день
Salute
В выдающемся бистро объединились команда продвинутых бартендеров из бара Imbibe! и шеф-экспериментатор Cергей Фокин. Первые отвечают за коктейли на редких амаро, второй — за медальоны из говядины с мятным перлотто и копченым черносливом.
Садовая ул., 8
|Ресторан Salute
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Vinovniki
Совместный проект ресторанного холдинга ReCa и виноторговой компании Simple: не так много мест, где к классическому стейку из тунца нальют необычное вино — например, российских автохтонных сортов.
Ул. Восстания, 20
|Ресторан Vinovniki
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Kazbegi
В кафе с пропиской в «Голицын лофте» душевно, как в Грузии: хачапури, чашушули и хинкали едят под домашнее вино кахетинских виноделов и национальные песни группы «Мгзавреби».
Наб. р. Фонтанки, 20
|Ресторан Kazbegi
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Azzurro
Холдинг Zималеto в сквере на Петроградской стороне разбил патио с самой большой на острове террасой, где едят эталонные пасту и ризотто, а шеф-повар Массимильяно Берно исполняет O sole mio.
Большой пр. П.С., 38–40
|Ресторан Azzurro
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Tawny
Заведение Романа Редмана может считаться официальным посольством Барселоны в Петербурге: секретная зеленая терраса, находчивые тапасы с гребешком и чоризо, портвейны и азулежу.
Наб. р. Фонтанки, 20
|Ресторан Tawny
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«Мясорубка»
В быстро растущей сети делают гигантских размеров бургеры с мясом бычков ангусов из хозяйства в Ленинградской области и даже на завтрак предлагают вафлю с топингом из бекона.
Литейный пр., 31; Лиговский пр., 30а
|Ресторан «Мясорубка»
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Beer Family Restaurant
Пивной ресторан особенно примечателен тем, что стауты, эли и крылья барбекю здесь подают не в атмосфере паба, а в парадной обстановке дома купцов Палкиных с лепниной и люстрами.
Невский пр., 47
|Ресторна Beer Family Restaurant
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Beauty Bar & Kitchen
Творческий бренд-шеф Евгений Ермолаев из Ermolaev Catering экспериментирует лихо, но удачно: если салат с камчатским крабом, то с икрой тобико, если тунец на гриле, то с китайским зеленым чаем, если утиная грудка, то с соусом глинтвейн.
Лахтинская ул., 9
|Ресторан Beauty Bar & Kitchen
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Made In China
Команды сверхвостребованных бара «Бекицер» и ресторана Wong Kar Wine объединились во имя любви к паназиатской кухне: салат поке и булочки бао берите с корейскими и японскими дистиллятами.
Б. Морская ул., 35
|Ресторан Made In China
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«Лосось-бар»
Сюда ходят на ликбез по морской и речной фауне России — в меню семнадцать видов локальной рыбы от енисейского чира до астраханского сазана.
Кирочная ул., 8
|Бар «Лосось-бар»
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Subzero
Выпускники школы жизни Арама Мнацаканова Евгений Лакоткин и Алексей Бесчастный с товарищем Даниилом Савинцом спродюсировали японскую кухню, какой не видели в Петербурге, а только, может, в Берлине или Нью-Йорке. Гениальные татаки-ролл с тунцом, тартар-ролл с гребешком и сашими из лосося — это свежая рыба, не затерянная в горах риса, суперподача и внятные порции. Справедливости ради, суп фо и лапша рамен из азиатской секции меню — тоже высший класс.
Ул Рубинштейна, 38
|Ресторан Subzero
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Serbish. Meat & Fish
Сербские плескавица, суп чорба и колбаски чевапи здесь не уступают тем, что готовят на Балканах: шеф-повар Никола Крстич лично следит за тем, чтобы в петербургском ресторане кормили как в родном Белграде.
Ул. Пестеля, 8
|Ресторан Serbish. Meat & Fish
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Grill Station
В мясном ресторане, расписанном успешным каллиграфом Покрасом Лампасом, на сверхтехнологичном гриле ручной сборки делают и утиные потроха, и домашние сосиски, и салат айсберг.
Московский пр., 139, стр. 1, корп. 1
|Ресторан Grill Station
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Burger & Crab
В дайнере на Пяти Углах, самом рыбном месте для общепита Петербурга, круглые сутки кормят сложносоставными бургерами и крабом по демократичным ценам — его мясо выдают фалангами и кладут в пончики.
Ул. Рубинштейна, 40/11
|Ресторан Burger & Crab
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«Собака.ru» благодарит партнера премии компанию Delivery Club за поддержку «Что где есть в Петербурге 2017».
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