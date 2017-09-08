14 лучших ресторанов 2017 года на каждый день

  • Паштет из копченой скумбрии с облепихой

  • Паштет из томленого кролика

Salute

В выдающемся бистро объединились команда продвинутых бартендеров из бара Imbibe! и шеф-экспериментатор Cергей Фокин. Первые отвечают за коктейли на редких амаро, второй — за медальоны из говядины с мятным перлотто и копченым черносливом.
Садовая ул., 8

Ресторан Salute
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  • Фаланги краба

Vinovniki

Совместный проект ресторанного холдинга ReCa и виноторговой компании Simple: не так много мест, где к классическому стейку из тунца нальют необычное вино — например, российских автохтонных сортов.
Ул. Восстания, 20

Ресторан Vinovniki
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  • Хинкали и хачапури по-аджарски

  • Чашушули

Kazbegi

В кафе с пропиской в «Голицын лофте» душевно, как в Грузии: хачапури, чашушули и хинкали едят под домашнее вино кахетинских виноделов и национальные песни группы «Мгзавреби».
Наб. р. Фонтанки, 20

Ресторан Kazbegi
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  • Пицца с баклажанами

  • Салат с рукколой и креветками

Azzurro

Холдинг Zималеto в сквере на Петроградской стороне разбил патио с самой большой на острове террасой, где едят эталонные пасту и ризотто, а шеф-повар Массимильяно Берно исполняет O sole mio.
Большой пр. П.С., 38–40

Ресторан Azzurro
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  • Брускетты с тартаром и печеным перцем

  • Гребешки с капустным кремом

Tawny

Заведение Романа Редмана может считаться официальным посольством Барселоны в Петербурге: секретная зеленая терраса, находчивые тапасы с гребешком и чоризо, портвейны и азулежу.
Наб. р. Фонтанки, 20

 

Ресторан Tawny
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  • Бургер с беконом

  • Сезонный бургер с лисичками

«Мясорубка»

В быстро растущей сети делают гигантских размеров бургеры с мясом бычков ангусов из хозяйства в Ленинградской области и даже на завтрак предлагают вафлю с топингом из бекона.
Литейный пр., 31; Лиговский пр., 30а

Ресторан «Мясорубка»
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  • Тартар с песто и сырными чипсами

Beer Family Restaurant

Пивной ресторан особенно примечателен тем, что стауты, эли и крылья барбекю здесь подают не в атмосфере паба, а в парадной обстановке дома купцов Палкиных с лепниной и люстрами.
Невский пр., 47

Ресторна Beer Family Restaurant
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  • Один из завтраков ресторана

  • Крем-суп из брокколи

Beauty Bar & Kitchen

Творческий бренд-шеф Евгений Ермолаев из Ermolaev Catering экспериментирует лихо, но удачно: если салат с камчатским крабом, то с икрой тобико, если тунец на гриле, то с китайским зеленым чаем, если утиная грудка, то с соусом глинтвейн.
Лахтинская ул., 9

Ресторан Beauty Bar & Kitchen
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  • Бао с разорванной свининой

  • Поке с соевой спаржей

Made In China

Команды сверхвостребованных бара «Бекицер» и ресторана Wong Kar Wine объединились во имя любви к паназиатской кухне: салат поке и булочки бао берите с корейскими и японскими дистиллятами.
Б. Морская ул., 35

Ресторан Made In China
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  • Крабовый десерт

  • Палтус с медовыми огурцами

«Лосось-бар»

Сюда ходят на ликбез по морской и речной фауне России — в меню семнадцать видов локальной рыбы от енисейского чира до астраханского сазана.
Кирочная ул., 8

Бар «Лосось-бар»
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  • Татаки из лосося

  • Татаки-ролл 

Subzero

Выпускники школы жизни Арама Мнацаканова Евгений Лакоткин и Алексей Бесчастный с товарищем Даниилом Савинцом спродюсировали японскую кухню, какой не видели в Петербурге, а только, может, в Берлине или Нью-Йорке. Гениальные татаки-ролл с тунцом, тартар-ролл с гребешком и сашими из лосося — это свежая рыба, не затерянная в горах риса, суперподача и внятные порции. Справедливости ради, суп фо и лапша рамен из азиатской секции меню — тоже высший класс.
Ул Рубинштейна, 38

Ресторан Subzero
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Serbish. Meat & Fish

Сербские плескавица, суп чорба и колбаски чевапи здесь не уступают тем, что готовят на Балканах: шеф-повар Никола Крстич лично следит за тем, чтобы в петербургском ресторане кормили как в родном Белграде.
Ул. Пестеля, 8

Ресторан Serbish. Meat & Fish
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  • Айсберг с горгонзолой на гриле

  • Утиные потроха на гриле

Grill Station

В мясном ресторане, расписанном успешным каллиграфом Покрасом Лампасом, на сверхтехнологичном гриле ручной сборки делают и утиные потроха, и домашние сосиски, и салат айсберг.
Московский пр., 139, стр. 1, корп. 1

Ресторан Grill Station
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Burger & Crab

В дайнере на Пяти Углах, самом рыбном месте для общепита Петербурга, круглые сутки кормят сложносоставными бургерами и крабом по демократичным ценам — его мясо выдают фалангами и кладут в пончики.
Ул. Рубинштейна, 40/11

Ресторан Burger & Crab
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«Собака.ru» благодарит партнера премии компанию Delivery Club за поддержку «Что где есть в Петербурге 2017».

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