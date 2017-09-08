Subzero

Выпускники школы жизни Арама Мнацаканова Евгений Лакоткин и Алексей Бесчастный с товарищем Даниилом Савинцом спродюсировали японскую кухню, какой не видели в Петербурге, а только, может, в Берлине или Нью-Йорке. Гениальные татаки-ролл с тунцом, тартар-ролл с гребешком и сашими из лосося — это свежая рыба, не затерянная в горах риса, суперподача и внятные порции. Справедливости ради, суп фо и лапша рамен из азиатской секции меню — тоже высший класс.

Ул Рубинштейна, 38