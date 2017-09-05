Стартовала ресторанная премия «Собака.ru» «Что где есть в Петербурге»-2017

Мы подвели итоги премии «Что где есть в Петербурге» и назвали лучших в 2017 году. Среди выдающихся проектов и ударников общепита — рестораны, бары, кафе, блюда, а также шеф-повара, бармены и команды, которые словом и делом доказали: Петербург — гастрономическая столица России (простите нас за имперские амбиции). Об уставе премии мы написали подробно здесь

4 сентября на сайте best-restaurant.sobaka.ru стартовало народное голосование, которое определит финалистов. Задача премии «Что где есть в Петербурге», чтобы как можно больше горожан узнало о достойных ресторанных проектах, а кто уже знает, смогли отдать свой голос за тех, кто их кормит и поит!

Голосовать можно каждые сутки один раз за одного кандидата в каждой номинации. Еженедельно техническая служба издательского дома проверяет результаты — накрученные голоса, увеличенные автоматически или коммерческими способами, будут сниматься. Голосование завершится 15 октября в 23.59. По итогам голосования будут сформированы тройки финалистов в каждой номинации. На последнем этапе фуди — самые активные завсегдатаи ресторанов — закрытым голосованием выберут победителей, чьи имена будут объявлены на церемонии.

«Собака.ru» благодарит партнера премии компанию Delivery Club за поддержку «Что где есть в Петербурге 2017».

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  • Автор: sobaka
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